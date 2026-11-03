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        Haberler Ekonomi Teknoloji İşPay yenilendi

        İşPay yenilendi

        İş Bankası, İşPay'i daha fazla esneklik ve kolaylık içeren yeni özelliklerle yenilediğini bildirdi. İhtiyaç Kredisi ve Taksitli Ek Hesap gibi çözümleri tek platformda buluşturan İşPay'i kullananlar artık limitlerini alışverişten önce İşCep'ten görüntüleyebiliyor, ihtiyaçlarına uygun tutar ve vadeyi belirleyip İşPay'lerine yükleyerek alışverişlerinde kullanabiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 12:04 Güncelleme:
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        İşPay yenilendi

        Türkiye İş Bankası, farklı ödeme seçeneklerini tek platformda buluşturan İşPay’i alışveriş öncesinden ödeme anına kadar uzanan planlı ve esnek bir alışveriş deneyimi sunacak şekilde yeniledi.

        Bankadan yapılan açıklamaya göre yeni özellikler ile müşteriler, İşCep’teki İşPay menüsünden İhtiyaç Kredisi ve Taksitli Ek Hesap kapsamında limitlerini görüntüleyebiliyor; ihtiyaçlarına uygun tutar ve vadeyi belirleyerek İşPay’lerine bakiye yükleyebiliyor. Böylece, müşteriler ihtiyaç duydukları bakiyeyi ödeme aşamasına gelmeden hazır hale getirebiliyor. İşPay’e yükledikleri bakiyeleriyle alışveriş yapabiliyor, ayrıca kullanılabilir bakiyelerini ve işlemlerini de İşCep’teki İşPay menüsünden kolayca takip edebiliyor.

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        Banka müşterileri, Anında Alışveriş Kredisi, Taksitli Ek Hesap, Kredi Kartı ve Havale ödeme seçeneklerinden dilediklerini tercih ederek hem anlaşmalı e-ticaret sitelerinde hem de fiziksel mağazalarda kullanabiliyor.

        KASIM AYINA ÖZEL FIRSAT

        İş Bankası, İşPay’e eklenen bu yeni özellikleri bir kampanyayla müşterilerine sunuyor. İşPay menüsünden İhtiyaç Kredisi veya Taksitli Ek Hesap kullanarak İşPay’e bakiye yükleyen müşteriler, bu bakiyelerini seyahat ve konaklama, yeme-içme, market, giyim, sağlık ve eğitim gibi sektörlerde harcadıklarında toplamda 25.000 TL’ye kadar nakit iade kazanabiliyor.

        Kasım ayı boyunca devam eden kampanyaya ilişkin detaylı bilgiye İşCep’ten ve isbank.com.tr’den ulaşılabiliyor.

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