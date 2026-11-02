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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün salatalık, en çok düşen ürün limon oldu

        İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün salatalık, en çok düşen ürün limon oldu

        İstanbul'da, ekimde bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 50,71 ile salatalık olurken en fazla düşüş yüzde 26,21 ile limonda görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 10:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da zam şampiyonu salatalık

        İstanbul'da ekim ayında fiyatı en çok artan ürün salatalık, en çok düşen ise limon oldu.

        İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekimde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

        Buna göre, ekimde bir önceki aya kıyasla indekste yer alan 336 ana üründen 231'inin fiyatı artarken 29'unun fiyatı azaldı.

        Geçen ay fiyatı en çok artan ürün yüzde 50,71 ile salatalık olurken bu ürünü yüzde 36,98 ile domates, yüzde 27,35 ile test kitapları, yüzde 27,15 ile sivri biber, yüzde 26 ile çarliston biber, yüzde 25,67 ile kadın eteği, yüzde 23,32 ile edebi kitaplar, yüzde 23,26 ile erkek kazağı ve yüzde 22,55 ile kabak izledi.

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        Fiyat artışı kadın gömleğinde yüzde 22,30, kadın kabanında yüzde 22,05, dolmalık biberde yüzde 21,31, erkek botunda yüzde 19,04, kadın pantolonunda yüzde 18,53, erkek ceketinde yüzde 17,25, LPG'de (otogaz) yüzde 17,19 oldu.

        En çok limon ve fındık içinin fiyatı düştü

        Ekimde bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürünler arasında ilk sırada yüzde 26,21 ile limon yer aldı.

        Limonu yüzde 9,92 ile fındık içi, yüzde 8,95 ile araç kiralama ücreti (günlük), yüzde 8,50 ile elma, yüzde 7,65 ile üzüm, yüzde 4,97 ile kuru soğan, yüzde 4,60 ile altın mücevherat, yüzde 3,60 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti ve yüzde 2,84 ile badana ve boya malzemeleri izledi.

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        Fiyat düşüşü sarımsakta yüzde 2,55, taze fasulyede yüzde 2,09, havuçta yüzde 2,01, yeşil soğanda yüzde 1,31, ıslak havlu/mendilde yüzde 0,93, kavurmada yüzde 0,76, fındık ezmesinde yüzde 0,34 olarak gerçekleşti.

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