İstanbul Havalimanı ve Yapı Kredi Leasing'den iş birliği

İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye’de su kaynaklarının korunması alanında bugüne kadar hayata geçirilmiş en büyük projeler arasında yer alacak “Ters Ozmoz Tesisi” yatırımının finansmanı için Yapı Kredi Leasing ile iş birliğine gitti.

Toplam 60 milyon euro yatırım tutarına sahip projenin Yapı Kredi Leasing tarafından sağlanacak finansmanına ilişkin imza töreni, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ve Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun’un katılımıyla, İGA’nın “İklim Destekçisi” olduğu Antalya’daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlendi.

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Deniz suyundan yılda 7 milyon metreküp üretim

İGA İstanbul Havalimanı’nın su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su yönetimi hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek proje kapsamında, Karadeniz’den temin edilecek deniz suyu, ileri arıtma teknolojileri kullanılarak kullanma suyuna dönüştürülecek. Elde edilen su, İGA İstanbul Havalimanı sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların kullanımına sunulacak. 2027 sonuna kadar tamamlanması hedeflenen yatırımla Havalimanı’nın şebeke suyuna bağımlılığının azaltılması ve su güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İlk aşamada yıllık 7 milyon metreküp kullanma suyu üretim kapasitesine sahip olması planlanan tesisin kapasitesinin, ilerleyen dönemlerde 18 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Kullanma suyu temini açısından Türkiye’nin en büyük denizden su temini projeleri arasında yer alması beklenen yatırım, doğal su kaynaklarının korunmasına katkı sağlamanın yanı sıra İGA İstanbul Havalimanı’nın iklim değişikliği ve su stresi kaynaklı risklere karşı operasyonel dayanıklılığını da artıracak.

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İmza töreninde konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen projeyi şöyle değerlendirdi: “İGA İstanbul Havalimanı olarak, ‘Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek’ diyerek; büyümemizi, gezegenimizi koruyarak başarabileceğimize inanıyor; yenilenebilir enerjiden döngüsel su yönetimine kadar her alanda geleceğin havacılığını bugünden tasarlıyoruz. Bugün attığımız tarihi adımla da yalnızca İGA İstanbul Havalimanı’nın su ihtiyacına çözüm üretmiyoruz; küresel havacılık sektörüne ve ülkemizin kaynak yönetimi anlayışına ilham verecek sürdürülebilir bir model sunuyoruz. Denizden Su Temini Projemizin en büyük çevresel kazanımı; havalimanımızın şebeke suyuna bağımlılığını ortadan kaldırarak bölgedeki doğal su havzalarını ve yer altı kaynaklarını gelecek nesiller için koruma altına alması olacak. Böylece iklim değişikliğinin getirdiği olası su stresi risklerine karşı operasyonel dayanıklılığımızı da en üst seviyeye çıkaracağız.”

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Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, şu değerlendirmede bulundu: “Yapı Kredi Leasing olarak; dünyamıza, doğal kaynaklarımıza ve onların korunmasına karşı büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Her zaman iklim ve su yatırımları, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ile düşük karbon ekonomisine katkı sağlayan projeleri önceliklendiriyoruz. 2022 yılında, Uluslararası Finans Kurumu’ndan (IFC) suyun korunması finansmanı kapsamında Türkiye’de ilk kez kredi kullanan kurumuz. Ayrıca 2026 yılında yine suyu odağına alan en yüksek tutarlı kredi verilen leasing şirketiyiz. Bu kapsamda da İGA İstanbul Havalimanı’nın su kaynaklarının korunması için gerçekleştireceği denizden su temini projesi iş birliğimiz ile doğal su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine katkı sağlıyoruz. Yapı Kredi ve Koç Holding’in sürdürülebilirlik yaklaşımıyla 2050 yılında karbon nötr olma taahhüdü bizim için çok önemli bir kılavuz. Gelecekte de ülkemizdeki mavi ve yeşil dönüşümün etkisini daha geniş ölçekte yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”

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İGA, su verimliliğindeki öncü uygulamalarını yeni yatırımla güçlendiriyor

Su kaynaklarının verimli kullanımı ve geri kazanımına yönelik çalışmalarını sürdüren İGA İstanbul Havalimanı, tesisleri sayesinde su tüketiminin yüzde 42’sini geri kazanılmış kaynaklardan karşılıyor. Geri kazanılan su, peyzaj sulama ve soğutma sistemlerinde kullanılıyor.

Türkiye’de TSE ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi ve Mavi Su Verimliliği Belgesi almaya hak kazanan ilk havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı, CDP Su Güvenliği Programı kapsamında 2025 yılında A skoru elde ederek bu alandaki çalışmalarını uluslararası ölçekte de tescilledi.

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Yeni yatırımla birlikte İGA İstanbul Havalimanı, su verimliliği alanında bugüne kadar hayata geçirdiği uygulamaları bir adım ileri taşıyarak havalimanının uzun vadeli su güvenliğini güçlendirmeyi ve tatlı su kaynaklarının korunmasına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor.