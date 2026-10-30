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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

        Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

        Japonya Merkez Bankası (BOJ), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 1,25 seviyesinde sabit tuttu. Bu seviye, 1995'ten bu yana en yüksek oran olmayı sürdürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 08:30 Güncelleme:
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        BOJ faizi sabit tuttu

        Japonya Merkez Bankası (BOJ), 2013’te yüzde 2 enflasyon hedefini benimsemesinden bu yana ilk kez fiyat artışlarının genel olarak hedefle uyumlu olduğunu açıkladı.

        Banka, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 1,25 seviyesinde sabit tuttu. Bu seviye, 1995’ten bu yana en yüksek oran olmayı sürdürüyor.

        Faiz kararı 8’e karşı 1 oyla alındı. Yönetim kurulu üyesi Hajime Takata, faizin yüzde 1,5’e yükseltilmesi gerektiğini savunarak karara karşı çıktı.

        Ankette, katılımcıların tamamı BOJ’un aralık veya gelecek yıl ocak ayında faiz artırımının zeminini hazırlamasını bekliyor. Ekonomistlerin 13’ü, sıkılaşma döngüsünün sona ereceği nihai faiz seviyesinin 2027 ortalarında yüzde 1,75-2 aralığına ulaşacağını öngörüyor.

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