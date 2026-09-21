Jet yakıtı krizi devam ediyor: Avrupa'da uçak biletlerine zam kapıda

İran savaşının başlamasından bu yana, Ortadoğu'daki tedarikler sekteye uğrayıp Avrupa'nın jet yakıtı ithalatının yaklaşık yarısını kesti. Kıta, Nijerya, ABD ve Kanada gibi ülkelerden daha fazla jet yakıtı ithal etmeye başladı.

Ortadoğu'daki gerilimlerin artmasıyla birlikte Avrupa, arzda daha fazla aksama riskiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Enerji danışmanlık şirketi Energy Aspects, Avrupa'nın dördüncü çeyrekte günlük 510 bin varil jet yakıtı açığı yaşayacağını, buna karşılık ABD'de 18 bin varil ve Asya-Pasifik'te 419 bin varil fazla olacağını tahmin ediyor. Üçüncü çeyrekteki eğilim de büyük ölçüde aynı.

Verilere göre, Güney Kore Eylül ayında Avrupa'ya yapılan jet yakıtı sevkiyatlarının en yeni büyük kaynağı haline geldi. Kpler'e göre, Eylül ayında Asya ülkesinden Avrupa'ya yapılan yakıt ithalatı günde 129 bin varile ulaşarak Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. LSEG verileri de benzer hacimleri gösteriyor.

JET YAKITI STOKLARI DÜŞTÜ

Güney Kore'den yapılan ithalatlar aynı zamanda düşük stoklarla da örtüşüyor. Zira Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) petrol rafineri ve depolama merkezinde bağımsız olarak tutulan stoklar, 10 Eylül'e kadar olan haftada son yedi yılın en düşük seviyesine ulaştı.

Asya, Avrupa'ya jet yakıtı tedarikinde dengeleyici bir rol oynarken Kpler verilerine göre, geçen yıl ortalama aylık ihracat 1,5 milyon varil oldu.

Uzmanlara göre Avrupa'daki jet yakıtı krizinin devam etmesi durumunda durumun uçak biletlerine de ilerleyen dönemde zam olarak yansıması bekleniyor.