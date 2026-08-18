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        Haberler Ekonomi Para Kartlı ödemeler temmuzda 3 trilyon liraya dayandı

        Kartlı ödemeler temmuzda 3 trilyon liraya dayandı

        Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, temmuz ayında kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar liraya yükseldi. Kartlı ödeme adedi ise yüzde 11 artışla 2 milyar seviyesine ulaştı. İnternetten kartlı ödemeler yüzde 34 büyürken, temassız ödeme tutarı yüzde 44 arttı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 12:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kartlı ödemeler 3 trilyon liraya dayandı

        Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) temmuz ayına ilişkin verileri, kartlı ödemelerdeki büyümenin sürdüğünü ortaya koydu. Buna göre kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar liraya çıktı.

        Kartlı ödemelerin 2 trilyon 541,8 milyar liralık bölümü kredi kartlarıyla gerçekleştirildi. Banka kartlarıyla 425,8 milyar liralık, ön ödemeli kartlarla ise 7,3 milyar liralık ödeme yapıldı. Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin tutarı yıllık bazda yüzde 38, banka kartlarıyla yapılan ödemelerin tutarı yüzde 39 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 43'lük düşüş görüldü.

        KART SAYISI 476,2 MİLYONA ULAŞTI

        Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 151,7 milyon, banka kartı sayısı 223,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 101,3 milyon oldu. Böylece toplam kart sayısı 476,2 milyona ulaştı.

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        Geçen yılın temmuz ayına göre kredi kartı sayısı yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 4 arttı. Ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 3 geriledi. Toplam kart sayısındaki yıllık artış yüzde 4 olarak gerçekleşti.

        2 MİLYAR ADET KARTLI ÖDEME

        Kartlı ödeme adedindeki artış da temmuz ayında devam etti. BKM verilerine göre kartlarla yapılan toplam ödeme adedi yıllık yüzde 11 artarak 2 milyar seviyesine, 1 milyar 998 milyon adede yükseldi.

        Bu ödemelerin 1 milyar 181,3 milyonu kredi kartlarıyla, 783,5 milyonu banka kartlarıyla, 33,2 milyonu ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi. Kredi kartıyla yapılan ödeme adedi yüzde 12, banka kartıyla yapılan ödeme adedi de yüzde 12 artarken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde yüzde 35 düşüş yaşandı.

        İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME 908,9 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

        İnternetten yapılan kartlı ödemelerde de güçlü artış kaydedildi. Temmuz ayında internetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 artarak 908,9 milyar liraya yükseldi.

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        İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 30 oldu.

        İnternetten kartlı ödeme adedi ise yüzde 11 artışla 258,7 milyon adede çıktı. Bu işlemlerin toplam kartlı ödeme adedi içindeki payı yüzde 13 olarak gerçekleşti.

        TEMASSIZ ÖDEME TUTARI 1 TRİLYON LİRAYI AŞTI

        Temassız ödemelerdeki artış ise kartlı ödeme tutarındaki genel yükselişin üzerinde gerçekleşti.

        Temmuz ayında kartlarla yapılan temassız ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1 milyar 336,8 milyon adede ulaştı. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 44 artışla 1 trilyon 15,3 milyar liraya yükseldi.

        Böylece mağaza içindeki kartlı ödemelerde temassız işlemlerin ağırlığı devam etti. BKM verilerine göre temmuz ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemenin 4'ü temassız olarak gerçekleşti.

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        #kartlı ödeme
        #bkm
        #kredi kartı
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