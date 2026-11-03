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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 'Kendini ifade eden yollar' geliyor

        'Kendini ifade eden yollar' geliyor

        Trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının azaltılması için yol kullanıcılarının hata yapabileceğini kabul eden ve yol güvenliğini trafik sistemindeki tüm aktörlerin ortak bir sorumluluğu olarak gören "güvenli sistem yaklaşımı" ön plana çıkarılacak. İşaretleme, levha ve ışıklar sayesinde tüm yol kullanıcılarının yol kesimlerine ilişkin standartları anlayabileceği "kendini ifade eden yollar" ile çarpmayı önleyen veya çarpma sonucunda oluşabilecek hasarları en aza indiren "affedici yol kenarları" yaklaşımlarıyla kara yolu ağındaki altyapı ve güvenlik standartları yükseltilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 11:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Kendini ifade eden yollar' geliyor

        2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, ulaştırma sektöründe devam eden yatırımlar yapılabilirlik, sürdürülebilirlik, etkinlik, erişilebilirlik, güvenlik ve verimlilik açısından gözden geçirilerek mevcut altyapının etkinliği artırılacak.

        Mevcut kara yolu altyapısının etkin kullanılmasına yönelik iyileştirmelere öncelik verilecek, yeni projelerde asgari sanat yapısı gerektiren, maliyet etkin güzergahlar tercih edilecek.

        ALTERNATİF GÜZERGAHLARA ODAKLANILACAK

        Kara yolu ulaştırması sektöründe teklif edilecek projelere ilişkin fizibilite çalışmalarında maliyet etkin güzergah alternatifleri değerlendirilecek.

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        Kara yollarında bakım ve onarım hizmetleri zamanında ve yeterli düzeyde karşılanacak, mevcut kara yolu ağında oluşabilecek trafik akış darboğazları giderilerek ulaşımın yeterli hizmet seviyesinde sürdürülmesi için gerekli önlemler alınacak.

        Kara yolu ağında taşıt işletme giderlerini ve ağır bakım maliyetlerini azaltacak şekilde önleyici bakım kavramı esas alınacak.

        "AFFEDİCİ YOL KENARLARI" YAKLAŞIMI

        Trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının azaltılması için yol kullanıcılarının hata yapabileceğini kabul eden ve yol güvenliğini trafik sistemindeki tüm aktörlerin ortak bir sorumluluğu olarak gören "güvenli sistem yaklaşımı" benimsenecek.

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        İşaretleme, levha ve ışıklar sayesinde tüm yol kullanıcılarının yol kesimlerine ilişkin standartları anlayabileceği “kendini ifade eden yollar” ile çarpmayı önleyen veya çarpma sonucunda oluşabilecek hasarları en aza indiren "affedici yol kenarları" yaklaşımlarıyla kara yolu ağındaki altyapı ve güvenlik standartları yükseltilecek.

        Trafik kazaları sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı geçen yıl 6 bin 35 iken bu yıl sonu için 5 bin 500 olarak tahmin edildi. Söz konusu sayının gelecek yılın sonunda 4 bine düşürülmesi hedefleniyor.

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        #yol
        #yol güvenliği
        #levha
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