Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.909,31 %-0,25
        DOLAR 47,3576 %0,04
        EURO 54,0124 %0,31
        GRAM ALTIN 6.232,44 %1,04
        FAİZ 42,31 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 90,21 %1,83
        BITCOIN 65.248,00 %1,01
        GBP/TRY 63,1606 %0,07
        EUR/USD 1,1397 %0,24
        BRENT 88,22 %-8,84
        ÇEYREK ALTIN 10.190,05 %1,04
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kentsel dönüşüm inşaatta istihdamı rekora taşıdı

        Kentsel dönüşüm inşaatta istihdamı rekora taşıdı

        İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı mayısta 1 milyon 933 bini aşarak tüm zamanların en yüksek mayıs ayı seviyesine ulaştı. Sektör temsilcileri artışta kentsel dönüşüm ve yeniden inşa çalışmalarının etkili olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 12:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İnşaatta istihdam rekor kırdı

        Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı da mayısta 1 milyon 933 bini aşarak tüm zamanların en yüksek mayıs ayı seviyesine çıktı.

        AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı mayısta yıllık bazda yüzde 0,5 artarak 15 milyon 970 bin 105 oldu.

        Ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 3,2 azalırken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,3 arttı.

        İNŞAATTA ÇALIŞAN SAYISI 1,9 MİLYONU AŞTI

        REKLAM

        İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı ise yüzde 1,2 artışla 1 milyon 933 bin 256'ya ulaşarak mayıs ayları itibarıyla en yüksek seviyesini gördü. Sektördeki çalışan sayısı geçen yılın mayıs ayına göre 22 bin 576 artmış oldu.

        Mayıs ayına ait açıklanan rakamlara göre çalışanların 1 milyon 266 bin 543'ünün bina inşaatında, 248 bin 252'sinin bina dışı yapıların inşaatında, 418 bin 461'inin özel inşaat faaliyetlerinde yer aldığı görüldü. Alt gruplardaki artış oranı sırasıyla yüzde 1, yüzde 4 ve yüzde 0,1 oldu.

        Sektör temsilcileri, inşaat sektöründe çalışan sayısında görülen rekorda kentsel dönüşüm faaliyetlerinin büyük etkisinin olduğunu vurguladı.

        KENTSEL DÖNÜŞÜM İSTİHDAMI DESTEKLEDİ

        REKLAM

        Temmuz itibarıyla İstanbul'un 39 ilçesinde kentsel dönüşüm süreci devam eden bağımsız bölüm sayısı 276 bini aşarken, uzmanlar bu tabloyu "kentsel dönüşümün güçlü bir ivmeyle sürdüğünün göstergesi" olarak değerlendirmişti.

        İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısının tüm zamanların en yüksek mayıs ayı seviyesine ulaşmasının sektörün canlılığını koruduğuna işaret ettiğini belirterek, "Bu veri, inşaat sektöründeki toparlanmanın yalnızca üretim tarafında değil, istihdam tarafında da sürdüğünü gösteriyor." dedi.

        İstihdam artışının alt kırılımlarda farklı hızlarda gerçekleşmesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Hepşen, "Bina dışı yapı inşaatındaki yüzde 4'lük artış, altyapı ve kamu yatırımlarının etkisini yansıtırken, bina inşaatındaki yüzde 1'lik yükseliş daha sınırlı bir ivmeye işaret ediyor. Özel inşaat faaliyetlerindeki yüzde 0,1'lik artış ise sektörün bazı alanlarındaki temkinli bir görünümün devam ettiğini gösteriyor." diye konuştu.

        REKLAM

        Hepşen, son yıllarda başta kentsel dönüşüm projeleri olmak üzere konut satış rakamlarındaki yüksek ivmenin ve deprem bölgesindeki yeniden inşa faaliyetlerinin istihdamı destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldığını kaydederek, "Buna karşılık finansman koşullarının halen sıkı olması ve yeni konut üretiminin istenilen hızda artamaması, istihdam artışının daha güçlü gerçekleşmesini sınırlayan faktörler olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

        ÜRETİMDEKİ ARTIŞ İSTİHDAMA YANSIDI

        İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli de inşaat sektöründe üretimin geçmiş yıllara göre hızlandığını belirterek, hem yeni projelerin hem de kentsel dönüşümün istihdam artışında etkisi olduğunu söyledi.

        Nisan ayından sonra mayıs ve diğer yaz aylarının inşaat üretimi için yoğun çalışılan dönem olduğunu dile getiren Keçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "En dinamik sektörüz, hiç durmadan çalışıyoruz. Şu anda mevsim olarak da en hızlı çalıştığımız dönem. Ruhsat izni verilen daire sayısındaki artış zaten inşaat faaliyetlerinin hızlanacağına işaret ediyordu. İstihdam verileri de bunu gösterdi. Kentsel dönüşümün yanı sıra üretimin artmasının ana nedenlerinden birisi de öngörülebilirliğin artması. Hem döviz hem de maliyet artışlarına ilişkin daha öngörülebilir bir dönemdeyiz."

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özel Röportaj - 24 Temmuz 2026 (S-400'ler Üçüncü Ülkeye Mi Gidiyor?)

        Rusya savaşta kaç asker kaybetti? Rusya ne zaman ve nerede duracak? Rusya'da benzin kıtlığı mı var? Rusya NATO ülkelerine saldıracak mı? S-400'ler üçüncü ülkeye mi gidiyor? Özel Röportaj'da Sena Alkan sordu; Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin yanıtladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Anket: ABD'liler İran Savaşı'ndan bıktı
        Anket: ABD'liler İran Savaşı'ndan bıktı
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Eğitim bakanı istifa etti, protestolar sona erdi
        Eğitim bakanı istifa etti, protestolar sona erdi
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        Alman devlerde Çin alarmı
        Alman devlerde Çin alarmı
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek