Kiracıya ev sahibi olma fırsatı: Dev proje piyasayı nasıl etkileyecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yürütülecek 500 bin sosyal konut projesi, sektörü, piyasayı nasıl etkileyecek? Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, proje detaylarını şöyle anlattı:

“ * Yüzde 10 peşinat, 240 ay vade… Konut sahibi olmakta zorlanan dar ve orta gelirli vatandaş için yeni bir dönem gündemde. 25 yıllık konut politikası kapsamında her yıl 100 bin, toplamda 2,5 milyon vatandaşın konuta erişiminin desteklenmesi hedefleniyor. 500 bin sosyal konut, kentsel dönüşüm ve gençlere yönelik yeni finansman modelleri de planın önemli ayaklarını oluşturuyor.

* Kira fiyatları yükseldi, konut fiyatları arttı, banka kredisine ulaşmak zorlaştı. Vatandaş ev almak istiyor ama bir tarafta yüksek peşinat, diğer tarafta ağır kredi taksitleri var. İşte tam bu noktada konutta uzun vadeli yeni bir yol haritası gündeme geldi.

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* Burada en dikkat çekici rakamlar şunlar:

Yüzde 10 peşinat.

240 ay vade.

500 bin sosyal konut.

25 yılda 2,5 milyon vatandaşın konuta erişiminin desteklenmesi.

* 25 yıllık perspektifte her yıl 100 bin vatandaşın konuta erişiminin desteklenmesi ve toplamda 2,5 milyon vatandaşın ev sahibi olması hedefleniyor.

* Vatandaş açısından en dikkat çekici başlıklardan biri ise peşinat. Sosyal konut modelinde yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade uygulanıyor.

* Bugün vatandaşın önündeki en büyük engellerden biri peşinat. İnsanlarımız yıllarca kira ödüyor ama ev almak istediğinde yüksek peşinatla karşılaşıyor. Bir de üzerine banka kredisi ve yüksek aylık taksit geldiğinde ev sahibi olmak hayal haline geliyor. Yüzde 10 peşinat ve uzun vade bu nedenle çok önemli.

* Konut piyasasının en önemli meselesi arz. Talep çok, konut azsa fiyat yükseliyor. Aynı durum kiralıkta da geçerli. Piyasaya ciddi miktarda sosyal konut kazandırılırsa bunun kiralık konut piyasasına da etkisi olacaktır.

* Bugün İstanbul’da uygun fiyatlı kiralık ev bulmak birçok bölgede gerçekten zor. Eğer yüz binlerce aile sosyal konutlarla kendi evine geçerse kiralık konut üzerindeki talep de bir miktar azalacaktır. Bu nedenle bu proje sadece ‘ev sahibi yapma projesi’ değil, aynı zamanda kira piyasasını rahatlatabilecek bir konut arzı hamlesi.

* Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade dediğiniz zaman doğal olarak herkesin ilgisini çeker. Ancak vatandaşımız sadece bu iki rakama bakmasın. Başvuru şartları nedir? Gelir sınırı olacak mı? Üzerine kayıtlı konut bulunmaması şartı aranacak mı? Konut hangi bölgede yapılacak? Satış fiyatı ne olacak? Taksitler hangi oranda ve ne zaman güncellenecek? Bunların hepsi çok önemli.