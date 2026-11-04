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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kolektif House, kurumsal ofislerde büyüme atağında

        Kolektif House, kurumsal ofislerde büyüme atağında

        Kolektif House, 2026'nın ilk dokuz ayında büyümesini sürdürdü. Şirketin hizmet verdiği lokasyon sayısı 40'a yaklaşırken, yönettiği toplam ofis alanı 100 bin metrekareye ulaştı. Kurumsal ofis çözümleri kapsamında hizmet verdiği alan ise 46 bin metrekareyi aştı. Şirket, farklı sektörlerden markalara esnek çalışma modelleri, mimari tasarım ve anahtar teslim ofis çözümleri sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 12:36 Güncelleme:
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        Kolektif House 100 bin metrekareye ulaştı

        Yeni nesil ofis çözümleriyle çalışma dünyasına yön veren Kolektif House, 2026’nın ilk dokuz ayında kurumsal ofis çözümlerindeki etkinliğini artırdı. 40’a yakın lokasyonda toplam 100 bin metrekare alanda hizmet veren şirket, kurumların esneklik ve operasyonel verimlilik arayışlarına yönelik geliştirdiği ‘Enterprise’ modeli kapsamında 24 lokasyonda, 46 bin metrekare alanda, 72 farklı kurumsal müşteriye ofis hizmeti sağlıyor.

        Farklı sektörlerden ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren öncü markalarla ‘Enterprise’ kapsamında yeni iş birliklerine imza atan Kolektif House, kurumsal ofis pazarındaki büyümesini hızlandırarak bu alandaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

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        OFİS YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİK HİZMET MODELİ

        Kolektif House’un Enterprise modeli, şirketlere ofis arayışından mimari tasarıma, alanın kullanıma hazır hale getirilmesinden günlük operasyonların yönetimine kadar bütünleşik bir hizmet sunuyor. Tüm bu süreçleri tek çatı altında toplayan model, şirketlerin operasyonel yükünü azaltarak ana faaliyet alanlarına odaklanmalarına olanak tanıyor.

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        #Kolektif House
        #ofis
        #Esnek Çalışma
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