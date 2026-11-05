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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Küresel piyasalara ABD ara seçimlerinin etkileri yansıdı

        Küresel piyasalara ABD ara seçimlerinin etkileri yansıdı

        ABD'de Kongre ara seçimlerinin ardından Demokratların elde ettiği başarı, küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. ABD tahvil faizleri ve dolar gerilerken altın ve gümüş yükseldi. Petrol fiyatlarında düşüş görülürken teknoloji hisselerinde yapay zeka yatırımlarına yönelik regülasyon endişeleri öne çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 09:37 Güncelleme:
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        Küresel piyasalarda seçim etkisi

        ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinin sonuçları varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Kesinleşmeyen sonuçlara göre Demokratların seçimlerde elde ettiği başarı, Başkan Donald Trump'ın politikalarını hayata geçirme noktasında siyasi açıdan elini zayıflattı.

        Diğer taraftan ABD'de başkanlık makamı ile Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluk arasındaki siyasi ayrışmanın ülkede siyasi kaynaklı büyük politika değişikliklerinin önüne geçebileceği değerlendiriliyor. Seçim sonuçlarının belirginleşmesiyle varlık fiyatlarındaki hareketler dikkati çekiyor. ABD'de tahvil piyasaları alış ağırlıklı bir seyir izlerken, ABD'nin 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde sert düşüş yaşandı.

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        ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi 10 baz puan azalışla yüzde 4,56'ya, 10 yıllık tahvil getirisi de 13 baz puan kayıpla yüzde 4,85'e gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyelerine indi. Yatırımcıların, ara seçimin ardından ABD ekonomisinin büyüme görünümü ve Trump yönetiminin maliye politikalarını yeniden değerlendirmesi dolar üzerindeki baskıyı artırdı.

        Dolar endeksi dün 101,09'a inerek son 5 haftanın en düşük seviyelerine gerilerken, doların zayıflaması küresel varlıklarda dolar cinsinden fiyatlanan emtialara güçlü bir alım getirdi. Dün yüzde 3,6 artışla 4 bin 64 dolara çıkan altının ons fiyatı ise yeni günde de yüzde 1,8 yükselişle 4 bin 137 dolardan alıcı buluyor. Gümüşün onsu da yüzde 1,5 değer kazancıyla 53 dolardan işlem görüyor.

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        Bunlara ek olarak seçim sonuçlarının ardından petrol fiyatlarında da geri çekilme görüldü. Dün, ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 8,7 düşüşle 94,6 dolara inmesinin ardından yeni günde de yüzde 0,9 azalışla 93,8 dolarda bulunuyor.

        Analistler, ABD Kongresi'nin her iki kanadında da Demokratların çoğunluğu sağlamasının Orta Doğu'daki savaşın sona erebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini ve bu iyimserliğin enerji maliyetleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.

        YAPAY ZEKA YATIRIMLARINDA "REGÜLASYON" RİSKLERİ BELİRDİ

        Öte yandan seçim belirsizliği ortadan kalksa da yapay zeka ve teknoloji alanındaki soru işaretleri varlığını koruyor. Demokratların yapay zeka gelişimine mesafeli oluşları bu alandaki yatırımlarda regülasyon risklerini artırdı.

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        Yapay zeka teknolojilerinin gelişimini destekleyen yatırımların seyrinin gelecek dönemde piyasaların odağındaki önemli başlıklardan biri olması beklenirken, seçim sonuçlarının veri merkezi yatırımlarında yavaşlamaya yol açabileceği düşünülüyor.

        Dünkü işlemlerde veri merkezi işletmecilerinden Applied Digital'ın hisseleri yüzde 6,74, Core Scientific'in hisseleri ise yüzde 10,39 değer kaybetti.

        Bunun yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçimleri kaybetmesini İran'la savaşa ve İsrail'le ilişkilere bağlarken​​​​​​​, Trump'ın da Demokratlara karşı yaşanan yenilginin büyük ölçüde "İran savaşı" ve savaşın yol açtığı "hayat pahalılığından" kaynaklandığını söyledi.

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        Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde iş gücü piyasasının durumuna ilişkin göstergeler takip edildi. Ülkede dün açıklanan verilere göre özel sektör istihdamı ekimde 86 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

        ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de ekimde 54,5'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, sektördeki büyüme hızının yavaşladığına işaret etti.

        Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,58, Nasdaq endeksi yüzde 1,44 ve Dow Jones endeksi ise yüzde 3,03 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise güne karışık başladı.

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        İNGİLTERE MERKEZ BANKASI'NDAN SIKILAŞMA ADIMI BEKLENİYOR

        ABD'deki seçim belirsizliğinin giderilmesiyle jeopolitik ve ekonomik alanda değişiklikler yaşanabileceği beklentileri ve tahvil piyasalarındaki rahatlama Avrupa borsalarında olumlu karşılandı. Avrupa borsaları dün pozitif bir seyir izleyerek son 2 ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

        Avrupa endeksleri bankacılık sektörü öncülüğünde değer kazanırken, ABD tahvil faizlerinde yaşanan geri çekilme Avrupa tahvil piyasalarına da yansıdı.

        Analistler, Avrupa genelinde tahvil getirilerinde yaşanan gerilemenin bankaların portföylerindeki sabit getirili menkul kıymetlerin piyasa değerini artırabileceği beklentisinin bankacılık hisselerine alım getirdiğini belirtti.

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        Öte yandan Avro Bölgesi'nde öncü verilere göre ekimde yıllık enflasyon yüzde 4'e yükseldi. Enflasyondaki hızlanmaya enerji ürünlerindeki fiyat artışları etki etti. Böylece, bölgede enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2'lik hedefinin iki katına ulaştı.

        Bölgede bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları ile Avro Bölgesi'nde eylül ayına ait üretici enflasyonu verileri takip edilecek. Analistler para piyasalarındaki fiyatlamalarda, BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.

        Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,79, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,38 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,96 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 2,18 yükseldi.

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        GÜNEY KORE'DE YARI İLETKEN HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

        Asya borsalarında yeni işlem gününde Hong Kong hariç negatif bir seyir izleniyor.

        ABD'deki yapay zeka yatırımlarının sekteye uğrayabileceği endişeleriyle yarı iletken sektöründe talebin kısılabileceğine yönelik soru işaretleri arttı. Buradan hareketle yarı iletken ağırlıklı Güney Kore'de Kospi endeksindeki yüzde 5'i aşan gerileme dikkati çekti.

        Güney Kore'de yarı iletken şirketi SK Hynix yüzde 9,1, Samsung Electronics hisseleri yüzde 7,1 ve teknoloji şirketi LG Electronics hisseleri yüzde 1,3 değer kaybetti.

        Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ekim ayında hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,7'ye, bileşik PMI da 52,1'e geriledi.

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        Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,3 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,9 yükseldi.

        390 BİN 219 YATIRIMCIYA 62,2 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILDI

        Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,12 değer kazanarak 11.478,13 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,51 yükseldi.

        Öte yandan yurt içinde fon sahiplerine ara ödemeler yapılmaya devam ediliyor. Olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar lira ödeme yapıldı. Bu yatırımcılardan 133 bin 839'unun ana parasının tamamı karşılandı. Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.

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        Dolar/TL dünü 50,0170'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 50,0430'dan işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ÜFE, BoE faiz kararı ile BoE Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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        #Küresel piyasa
        #altın
        #ABD ara seçimleri
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