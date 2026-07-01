Meta, çocukları bağımlı yapan tasarımları gizlemekle suçlanıyor

Dünya genelinde sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki zararlı etkilerine karşı düzenlemeler hızla artıyor. Yaş kısıtlamalarından ebeveyn onay zorunluluklarına, hatta bazı uygulamaların yasaklanmasına kadar pek çok tedbir devreye girerken, teknoloji devleri de giderek daha sıkı hukuki mücadelelerle karşı karşıya kalıyor. Bu küresel tartışmanın tam ortasında ABD’den kritik bir karar çıktı.Meta Platforms, Facebook ve Instagram’ı özellikle gençleri ve çocukları bağımlı kılacak şekilde tasarlamak ve bu gerçeği gizlemekle suçlanıyor. 29 eyalet başsavcısının açtığı davada federal hakim Yvonne Gonzalez Rogers, şirketin davanın düşürülmesi yönündeki başvurusunu büyük ölçüde reddetti.

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PLATFORMLAR ÇOCUKLARIN MENTAL SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Eyaletler, Meta’nın platformlarının yoğun kullanımının depresyon, anksiyete, uykusuzluk, eğitimde düşüş, günlük hayatın olumsuz etkilenmesi, kendine zarar verme ve intihar gibi ciddi sonuçlara yol açtığını belirtiyor. Savcılara göre şirket bu zararları bildiği halde kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptı.California Başsavcısı Rob Bonta, kararı “Amerikan çocukları arasındaki mental sağlık krizinden Meta’yı sorumlu tutma yolunda kritik bir zafer” olarak değerlendirdi.

HAKİMDEN META’YA AĞIR DARBE

Oakland’daki federal mahkemede görev yapan Hakim Yvonne Gonzalez Rogers, 38 sayfalık kararında Meta’nın aldatma, haksız ticari uygulamalar ve COPPA ihlali iddialarının devam etmesine izin verdi. Hakim ayrıca Meta’nın yasanın bildirim ve ebeveyn onayı gerekliliklerini yerine getirmediğine dair özet karar vererek eyaletler lehine hüküm kurdu.Rogers, platformların bağımlılık yapıcı olup olmadığı, Meta’nın bunları bu amaçla tasarladığı iddialarını yalanlayıp yalanlamadığı ve platformların kısmen de olsa çocuklara yönelik olup olmadığı konularında ciddi maddi uyuşmazlıklar olduğunu vurguladı. Kararda, Meta’nın “platformlarımız gençleri zarar verecek şekilde kompulsif kullanıma yönlendirecek biçimde tasarlanmadı” yönündeki açıklamalarının, deliller ışığında jüri tarafından yalanlanabileceği belirtildi.

META’NIN SAVUNMASI: “BAĞIMLILIK TIBBİ OLARAK KANITLANMADI”

Meta Platforms’tan yapılan açıklamada iddialar kesin bir dille reddedildi: “Bu suçlamalarla kesinlikle katılmıyoruz ve delillerin gençleri destekleme konusundaki uzun vadeli taahhütümüzü göstereceğinden eminiz.”Şirket, “sosyal medya bağımlılığı”nın tıbbi olarak kabul edilmiş bir psikiyatrik durum olmadığını savunarak, platformlarının bağımlılık yapmadığı yönündeki açıklamalarının yanlış sayılamayacağını belirtiyor. Ayrıca COPPA kapsamında da platformlarını 13 yaş altı çocuklar için değil, genel kitleye yönelik tasarladıklarını öne sürüyor.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Hakim Gonzalez Rogers, aynı zamanda 2.600’den fazla birey, okul bölgesi ve yerel yönetimin sosyal medya şirketlerine karşı açtığı çok kapsamlı davalara da bakıyor. California, Colorado, Kentucky ve New Jersey eyaletlerinin Meta’ya karşı iddialarıyla ilgili ana duruşma 18 Ağustos’ta yapılacak.Bu dava, sosyal medya devlerinin çocuk güvenliği ve bağımlılık konusundaki sorumluluklarını belirleyecek önemli emsal niteliği taşıyor.