Momento'dan mikro avantaj kulübü

Global ölçekte süregelen ekonomik koşulların hane bütçeleri üzerinde yarattığı baskı, çalışanların günlük harcamalarında avantaj sağlayan çözümlerin önemini artırıyor. Yapılan son araştırmalara göre her dört şirketten biri esnek yan hak programına sahipken, kurumların yüzde 30’dan fazlası da bu yönde çalışmalar yürütüyor. Dünya genelinde çalışan bağlılığının yüzde 20 seviyesinde kalması ise işverenlerin çalışan deneyimini güçlendirecek yeni yaklaşımlara duyduğu ihtiyacı ortaya koyuyor. Bu tablo, ücret ve geleneksel yan hakları tamamlayan, çalışanların gündelik yaşamlarında somut fayda sağlayan yeni nesil avantaj modellerini öne çıkarıyor. Sadakat programları, esnek yan haklar ve ödüllendirme sistemleri alanında 15 yılı aşkın süredir çözümler sunan Momento, geliştirdiği ‘Mikro Avantaj Kulübü’nün, şirketlerin kendi markalarına, bütçelerine ve çalışan profillerine uygun bir indirim ve kampanya ekosistemi oluşturmasına olanak tanıdığını açıkladı.

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HER KURUMA ÖZEL ÜÇ FARKLI AVANTAJ MODELİ

Market, teknoloji, giyim, akaryakıt, seyahat ve daha pek çok kategorideki marka avantajlarını tek platformda buluşturan çözüm, kurumlara üç farklı model sunuyor. ‘Jest Puan’ modelinde çalışanlar kendi yüklemeleri ve harcamaları üzerinden avantaj kazanırken, ‘Kurumsal Jest’ modelinde şirketler avantaj oranlarını ve üst limitleri belirleyerek bütçelerini yönetebiliyor. ‘İndirim Kodu’ modeli ise bakiye yükleme ve herhangi bir operasyon gerektirmeden çalışanların kampanyalara erişmesini sağlıyor. Platformun raporlama altyapısı sayesinde kurumlar kişi bazlı kullanımı, kampanya performansını ve bütçelerini takip ederek sundukları avantajları ihtiyaçlarına göre şekillendirebiliyor.

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GÖVENÇ: “ÇALIŞAN BAĞLILIĞINDA FARKI DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU FAYDA YARATACAK”

Momento Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, çalışan bağlılığının geleceğinde gündelik faydanın daha fazla önem kazanacağına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Dünya genelinde çalışanların yalnızca beşte birinin işine bağlı olması, şirketlerin bu alanda hâlâ katetmesi gereken önemli bir mesafe olduğunu gösteriyor. Öte yandan her üç şirketten birinin esnek yan hak programı geliştirmek üzere çalışması, iş dünyasının yeni çözümler aradığını ortaya koyuyor. Bizce önümüzdeki dönemde farkı, çalışanlarına en fazla avantajı sunandan öte doğru avantajı doğru zamanda ulaştırabilen kurumlar yaratacak. Çünkü çalışan deneyiminde asıl değer, sunulan faydanın günlük hayatta ne kadar karşılık bulduğunda saklı. Momento olarak Mikro Avantaj Kulübü ile bu yaklaşımı iş dünyasında daha erişilebilir ve sürdürülebilir hâle getirmeyi hedefliyoruz.”