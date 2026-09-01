Motorin fiyatlarına ÖTV zammı

Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında motorin ÖTV'sinde yıl sonuna kadar uygulanacak kademeli artış programı doğrultusunda, Ağustos'ta geçici olarak sıfırlanan ÖTV yeniden devreye girdi.

1 Eylül 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatına KDV dahil 3,58 TL'lik artış yansıdı.

Bu zamla İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 81,04 oldu. Benzinin litre fiyatında ise değişim yaşanmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 74.35 TL

Motorin litre fiyatı: 81.07 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 75.33 TL

Motorin litre fiyatı: 82.19 TL

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LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 75.62 TL

Motorin litre fiyatı: 82.46 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

ADANA

Benzin litre fiyatı: 76.17 TL

Motorin litre fiyatı: 83.01 TL

LPG litre fiyatı: 34.21 TL

BİTLİS

Benzin litre fiyatı: 76.97 TL

Motorin litre fiyatı: 83.92 TL

LPG litre fiyatı: 34.51 TL

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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