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        Haberler Ekonomi Enerji Motorin fiyatlarına ÖTV zammı

        Motorin fiyatlarına ÖTV zammı

        1 Eylül itibariyle motorinin litre fiyatına ÖTV düzenlemesinin etkisiyle 3,58 TL zam geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 10:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Motorin fiyatlarına ÖTV zammı

        Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında motorin ÖTV'sinde yıl sonuna kadar uygulanacak kademeli artış programı doğrultusunda, Ağustos'ta geçici olarak sıfırlanan ÖTV yeniden devreye girdi.

        1 Eylül 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatına KDV dahil 3,58 TL'lik artış yansıdı.

        Bu zamla İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 81,04 oldu. Benzinin litre fiyatında ise değişim yaşanmadı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 74.35 TL

        Motorin litre fiyatı: 81.07 TL

        LPG litre fiyatı: 33.79 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 75.33 TL

        Motorin litre fiyatı: 82.19 TL

        REKLAM

        LPG litre fiyatı: 33.89 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 75.62 TL

        Motorin litre fiyatı: 82.46 TL

        LPG litre fiyatı: 33.79 TL

        ADANA

        Benzin litre fiyatı: 76.17 TL

        Motorin litre fiyatı: 83.01 TL

        LPG litre fiyatı: 34.21 TL

        BİTLİS

        Benzin litre fiyatı: 76.97 TL

        Motorin litre fiyatı: 83.92 TL

        LPG litre fiyatı: 34.51 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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        #zam
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