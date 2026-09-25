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        Haberler Ekonomi Enerji Motorin fiyatlarına zam geldi

        Motorin fiyatlarına zam geldi

        Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan artışın ardından motorin fiyatlarına 2,66 TL zam geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 09:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Motorin fiyatlarına zam geldi

        Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan artışın ardından motorin fiyatlarına zam geldi.

        Motorinin litre fiyatına 25 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2,66 TL zam gerçekleşti. Son zamla birlikte İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 93,46 TL oldu.

        17 Eylül'de motorinin litre fiyatı 100 TL'yi aşarak rekor kırmış ardından indirim ile 100 TL'nin altına inmişti.

        Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişim yaşanmadı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 80.40 TL

        Motorin litre fiyatı: 93.50 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 81.40 TL

        REKLAM

        Motorin litre fiyatı: 94.60 TL

        LPG litre fiyatı: 35.09 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 81.70 TL

        Motorin litre fiyatı: 94.90 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        ADANA

        Benzin litre fiyatı: 82.30 TL

        Motorin litre fiyatı: 95.40 TL

        LPG litre fiyatı: 35.41 TL

        BİTLİS

        Benzin litre fiyatı: 83.00 TL

        Motorin litre fiyatı: 96.30 TL

        LPG litre fiyatı: 35.71 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #motorin
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        #ekonomi
        #enerji
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