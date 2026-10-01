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        Haberler Ekonomi Teknoloji NASA, Crew-13'ü uzaya fırlattı

        NASA, Crew-13'ü uzaya fırlattı

        ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve SpaceX işbirliğinde Crew-13 mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yolculuğu başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 18:50 Güncelleme:
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        NASA, Crew-13'ü uzaya fırlattı

        NASA'nın SpaceX Crew-13 görevini gerçekleştirecek mürettebatı, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan 6 ay kalacakları ISS'ye gönderildi.

        SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan Dragon uzay aracında, Jessica Watkins (NASA Komutanı), Luke Delaney (NASA Pilotu), Joshua Kutryk ve Sergey Teteryatnikov isimli görev uzmanları yer alırken, 13 görev numaralı mürettebata Jessica Watkins'in liderlik edeceği bildirildi.

        Dragon uzay aracını belirli yüksekliğe kadar taşıyan Falcon 9 roketi, yaklaşık 7 dakika 50 saniye sonra fırlatma platformundaki alana dikey iniş yapmayı başarıyla gerçekleştirirken, NASA'nın canlı yayınında uzay aracının yaklaşık 10'uncu dakikada yörüngeye yerleştiği anons edildi.

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        Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 75. Sefer ekibine katılması beklenen 4 kişilik ekip, görev süreleri boyunca Ay ve Mars'a yapılacak gelecekteki görevler için araştırmaları kolaylaştırmak amacıyla deneyler ve teknoloji gösterileri yapacak ve Dünya'daki insanlara fayda sağlayabilecek araştırmaları destekleyecek.

        Uzay aracının bugün ABD doğu saatiyle 19.00 civarında ISS'ye yanaşması hedeflenirken, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı'nın bir parçası olan görev yolculuğunun 8 saatten az sürmesi planlanıyor.

        NASA mürettebatının 180 günlük görev süresi sonrası Mart 2027'de dönüş yapması bekleniyor.

        SpaceX'in Yapım ve Uçuş Güvenilirliği Başkan Yardımcısı Bill Gerstenmaier, dün düzenlenen fırlatma öncesi basın toplantısında, "Uzay istasyonu ile Dragon arasındaki açısal ayrım çok, çok yakın ve bu tamamen yörünge mekaniği sayesinde doğru yerde olmamızı sağladı." ifadelerini kullanmıştı.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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        #nasa
        #SpaceX
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