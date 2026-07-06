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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AIRPORT THY'den NATO Zirvesi nedeniyle Ankara uçuşlarında ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

        THY'den NATO Zirvesi nedeniyle Ankara uçuşlarında ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

        Türk Hava Yolları (THY), 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek 36. NATO Zirvesi nedeniyle uçuşlarda yaşanabilecek aksaklıklardan ötürü Ankara kalkışlı ve varışlı uçuşlarda yolcuların rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 23:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        NATO Zirvesi öncesi THY'den açıklama

        THY'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 29 Haziran ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 6-9 Temmuz (dahil) tarihleri arasındaki Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlara kayıtlı yolculara seyahat planlarında esneklik sağlanması amacıyla çeşitli haklar tanımlandığı ifade edildi.

        Duyuruda 16 Temmuz tarihine kadar işlem yaptırılması kaydıyla rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz olarak yapılacağı belirtilirken, bilet iade taleplerinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştirileceği kaydedildi. Öte yandan herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın bilet geçerlilik süresinin 23 Temmuz tarihine kadar uzatılabileceği belirtildi.

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