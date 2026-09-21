New York’un “Baklava Guy”ı: Türk baklavasıyla ayda 20 bin dolardan fazla kazandı

CNBC Make It’in haberine göre, ABD’li girişimci Jacob Komarow’un baklava hikâyesi, 2021 yılında bir şakayla başladı.

Eylül 2021’de Kaliforniya’da düzenlenen bir Phish konserine giden Komarow, yol üzerinde bir Orta Doğu marketine uğradı. Buradan üç tepsi hazır baklava alan Komarow, konser alanındaki katılımcılara baklava satarak ek gelir elde etmeye karar verdi.

Bir arkadaşına tüm baklavaları satıp kâr edeceğine dair bahse giren Komarow, satışların ardından parasını üçe katladı. Bu deneyimin ardından baklava satışını sürdürmeye karar verdi.

Komarow, o dönemde bir giyim şirketindeki işini kaybettiğini ve serbest pazarlama çalışmalarına yöneldiğini belirtti. Baklava satışını da bu dönemde ek gelir kapısı olarak kullanmaya başladı.

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BAKLAVAYI TÜRKİYE'DEN GETİRMEYE BAŞLADI

Yaklaşık üç yıl boyunca Phish konserlerinde baklava satan Komarow, daha sonra farklı açık hava etkinliklerinde de satış yapmaya başladı.

Girişimcinin hayatındaki asıl dönüm noktası ise 2022 yılının ilkbaharında New Jersey eyaletinin Paterson kentinde bir Türk satıcıdan aldığı Antep fıstıklı baklava oldu.

Baklavayı çok beğenen Komarow, ilk etapta ürünü toplu olarak bu satıcıdan almaya başladı. 2024 yılında ise Türkiye'deki ticari bir fırınla bağlantı kurdu.

Bugün Good Baklava için baklavalar, Türkiye'nin Gaziantep kentindeki bir tedarikçiden aylık olarak gönderiliyor. Pişirilmemiş halde ABD'ye ulaştırılan baklavalar, New Jersey'deki ticari bir fırında pişiriliyor.

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NEW YORK'TA "BAKLAVA GUY" OLARAK TANINIYOR

Komarow, New York'ta artık "Baklava Guy" olarak tanınıyor. Good Baklava adlı girişiminin henüz kalıcı bir mağazası bulunmuyor.

Baklavalarını sokaklarda, bir minibüsün arkasında, geçici satış noktalarında, parklarda ve müzik festivallerinde satan Komarow, internet üzerinden de sipariş alıyor.

Mayıs ve haziran aylarında New York Knicks'in şampiyonluk mücadelesi sırasında Madison Square Garden çevresinde de satış yapan girişimci, taraftarlara Türkiye'den getirdiği baklavalardan ücretsiz dilimler dağıttı.

Bu anları sosyal medyada paylaşan Komarow'un videoları kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

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NEW YORK TIMES'TA HABER OLDU

Madison Square Garden çevresindeki satışlarının sosyal medyada viral hale gelmesinin ardından Komarow, The New York Times'ta da haber oldu.

Komarow, gazetedeki haberin ardından markasının tanınırlığının önemli ölçüde arttığını belirtti. Şirketin çeşitli markalarla iş birlikleri yapmaya başladığını söyleyen girişimci, haberin yayımlanmasının ardından Instagram takipçilerinin bir gecede yüzde 20 arttığını ifade etti.

Good Baklava; US Mobile, Acme Smoked Fish ve çeşitli yerel ve ulusal restoranlarla iş birlikleri gerçekleştirdi.

AYDA 20 BİN DOLARIN ÜZERİNDE SATIŞ

CNBC Make It'in incelediği belgelere göre, Good Baklava, son dokuz aylık dönemde sokak satışları, dönemsel pop-up noktaları, yerel kafe ve mağazalara yapılan toptan satışlar ile internet siparişlerinden aylık ortalama 20 bin doların üzerinde satış gerçekleştirdi.

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Girişimin en yüksek satış rakamına ulaştığı ay ise Aralık 2025 oldu.

Good Baklava, yılbaşı dönemi siparişleri ve New York'taki Union Square Holiday Market'teki geçici satış noktasının etkisiyle o ay yaklaşık 70 bin dolarlık satış yaptı.

Ancak takip eden ay satışlar 10 bin doların altında kaldı.

11 YARI ZAMANLI ÇALIŞANI BULUNUYOR

Kalıcı bir mağaza işletmemesine rağmen Komarow'un çeşitli giderleri bulunuyor. Ürünlerin Türkiye'den ABD'ye gönderilmesi, ambalaj, pazarlama ve e-ticaret sitesi için yapılan ödemeler bu giderler arasında yer alıyor.

İşlerin büyümesiyle birlikte ek desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Komarow, pazarlama ve idari işler, siparişlerin hazırlanması ve geçici satış noktalarında görev almak üzere toplam 11 yarı zamanlı çalışanla çalıştığını söyledi.

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HEDEFİ İLK KEZ KENDİSİNE MAAŞ ÖDEMEK

Komarow, Good Baklava'nın son dönemde elde ettiği görünürlüğün daha düzenli gelir kaynakları oluşturmasını umuyor.

Kurumsal iş birlikleri, özel etkinlikler ve pop-up satış noktalarının sayısını artırmayı planlayan girişimci, ilerleyen dönemde fiziksel bir mağaza açmak için yatırımcılarla çalışmayı da değerlendiriyor.

Knicks'in play-off süreci ve The New York Times'ta yayımlanan haberin ardından Good Baklava'nın aylık gelirinin en az 20 bin dolar seviyesinde seyrettiğini belirten Komarow, 2026 sonuna kadar kendisine ayda yaklaşık 4 bin dolar maaş ödemeyi hedefliyor.

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Bu, girişimi kurduğu günden bu yana kendisine ödeyeceği ilk maaş olacak.

DOĞRUDAN MÜŞTERİNİN KARŞISINA ÇIKIYOR

Komarow'un satış yöntemi de girişimin dikkat çeken özelliklerinden biri.

Brooklyn'deki Prospect Park'tan Rockaway Beach'e, Phish konserlerinin otoparklarına kadar farklı noktalarda elinde baklava tepsisiyle dolaşan girişimci, doğrudan potansiyel müşterilere ulaşıyor.

Nisan 2022'de koluna baklava dövmesi yaptıran Komarow, satış yöntemini stand-up komedyenlerinin seyirciyle doğrudan iletişim kurmasına benzetiyor.

Potansiyel müşterilere genellikle, "Merhaba! Size biraz baklava satmayı deneyebilir miyim?" diyerek yaklaşan Komarow, daha sonra sohbeti hava durumundan ürünün hikâyesine kadar farklı konularla sürdürüyor.

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ÜÇ DİLİM 10 DOLAR

Good Baklava'da genellikle üç dilim baklava 10 dolara, yedi dilim ise 20 dolara satılıyor. Müzik festivallerinde ise üç dilim için 15 dolar talep edilebiliyor.

Komarow, beş yıldır baklava sattığını ve bu süre boyunca farklı satış yöntemlerini deneyerek kendine özgü bir satış tekniği geliştirdiğini belirtiyor.

Girişimci, baklava satışının artık hayatının merkezinde olduğunu belirterek, "Baklava artık bütün hayatım. Gezegendeki en iyi hamur işi" ifadelerini kullanıyor.

*Haberin görseli yapay zekâ tarafından oluşturulmuştur. Görsel temsilidir.