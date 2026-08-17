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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Operatörler yarıştı, numara taşıma 218 milyonu geçti

        Operatörler yarıştı, numara taşıma 218 milyonu geçti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mobil hizmetlerde abone sayısının yılın birinci çeyreği sonu itibarıyla 86 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığının ise yüzde 100,3'e yükseldiğini belirterek, bu dönemde taşınan 3,5 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısının 218 milyon 239 bin 274'e ulaştığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 11:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Numara taşıma 218 milyonu geçti

        Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 416'ya yükseldiğini dile getirerek, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının da 782 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

        Elektronik haberleşme sektöründeki işletmecilerin net satış gelirleri toplamının 179,7 milyar liraya, yatırımların toplam tutarının ise 263 milyar liraya yaklaştığına işaret eden Uraloğlu, sektörde yaşanan gelir artışının yatırımları da olumlu etkilediğini kaydetti.

        Uraloğlu, Bakanlık olarak hizmetlerin ülkenin tamamında en üst kalitede alınabilmesi için büyük çaba harcadıklarını anlatarak, "Özellikle mobil hizmetlerin ülke çapında yaygınlığı ve abone sayısı artmaya devam ediyor. Mobil hizmetlerde abone sayısı 86 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığı ise yüzde 100,3'e yükseldi." dedi.

        "5G HİZMETİ ALTYAPISI GÜÇLENEREK YAYGINLIĞI ARTIYOR"

        5G hizmeti altyapısının gün geçtikçe güçlendiğini ve yaygınlığının arttığını vurgulayan Uraloğlu, bu hizmete abone olanların sayısındaki artışın da sürdüğünü ifade etti.

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        Uraloğlu, Türkiye genelinde, 1 Nisan'dan itibaren 5G'nin mobil şebekelerde kullanılmaya başlandığını hatırlatarak, "Daha ilk günden 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu. Bugün ise bu sayı 44,5 milyon oldu. Yaklaşık 4 ayda ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası 5G ile buluştu, başka bir ifadeyle her iki kişiden biri 5G abonesi oldu." diye konuştu.

        5G'nin sadece bir teknoloji değil, Türkiye'nin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek bir çağın adı olduğunu anlatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "5G, 4,5G'ye kıyasla ultra düşük gecikme süreleri ve yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle Türkiye'yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacak. Ulaşımda tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamalarıyla, yol güvenliği artacak, trafik daha verimli yönetilecek. Sanayide akıllı fabrikalar, otonom robotlar ve anlık veri analiziyle üretim süreçleri optimize edilecek. Akıllı şehirlerde enerji yönetiminden otopark sistemlerine kadar her alanda yenilikçi çözümler hayat bulacak."

        "TÜRKİYE, AVRUPA ÜLKELERİNE KIYASLA MOBİL TELEFONLA EN FAZLA GÖRÜŞME YAPAN ÜLKE"

        Uraloğlu, operatörlerin en uygun fiyata en iyi hizmeti sunma yarışının, abonelerin yararına olduğuna işaret ederek, "Rekabet ortamının ne kadar güçlü olduğu, taşınan numara sayılarına bakılarak da görülebilir. Yılın birinci çeyreğinde taşınan 3,5 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısı 218 milyon 239 bin 274'e ulaştı. Bunun 215 milyon 400 bin 185'i mobil, 2 milyon 839 bin 89'u sabit numaralarda gerçekleşti" diye konuştu.

        Avrupa ülkeleri arasında aylık ortalama mobil konuşma süreleri bakımından Türkiye'nin, birinciliğini bu dönemde de koruduğunu vurgulayan Uraloğlu, yılın birinci çeyreğinde 439 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi.

        Bakan Uraloğlu, fiber altyapı konusunda da yatırımların sürdüğünü görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, toplam fiber altyapı uzunluğunun yılın ilk yarısında 365 bin kilometreye ulaştığını sözlerine ekledi.

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