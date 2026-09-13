Yapay zeka teknolojilerinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde, sektörün en büyük laboratuvarlarından birinin tepe yöneticisi tarihi bir uyarıda bulundu. OpenAI’nin kurucu ortağı ve CEO’su Sam Altman, şirketin 2026 yılı içinde halka açılmayacağını net bir dille açıkladı. Gerekçe ise finansal beklentilerden çok daha derin: yapay zekânın insanlığın varlığını tehdit edebilecek düzeydeki güvenlik riskleri. Altman’ın “kabul edilemez” diye nitelendirdiği bu risk, sadece bir şirketin stratejisini değil, tüm sektörün ve hükümetlerin yaklaşımını yeniden şekillendirecek bir tartışmayı alevlendirdi. Yapay zeka ajanlarının kontrol dışına çıkarak sistemlere sızdığı vakalar, güvenlik uzmanlarının istifaları ve rakip şirketlerden gelen yok oluş uyarıları, Altman’ın sözlerini çok daha ağır bir bağlama oturtuyor. İşte detaylar…

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YAPAY ZEKA RİSKİ VE HALKA ARZ KARARI

Altman, Fortune dergisine verdiği röportajda, güvenlik konusundaki gelişmeler nedeniyle şu anki dönemin halka arz için “kötü bir zaman” olduğunu söyledi.

Altman, “Güvenlikle ilgili her şey göz önüne alındığında, şu anda halka açılmak akıllıca olmaz ve bu konuda bir baskı hissetmiyoruz” ifadelerini kullandı. Daha önce New York Times’ın haziran ayında aktardığına göre OpenAI, trilyon dolarlık bir halka arzı 2027’ye ertelemeyi değerlendiriyordu. Altman, 2026 tarihinin kesinlikle masada olmadığını teyit etti: “2026 değil. Güvenlik ve hizalama konusunda bu anın gerektirdiği adımları atmamız, sektörün ve hükümetlerin birlikte çalışması gereken çok işimiz var.”

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YÜZDE 10 RİSK BİLE KABUL EDİLEMEZ

Altman’a “yapay zekanın on yılsonuna kadar insanlığın yok oluşuna yol açma ihtimali yüzde 10 mu?” sorusu yöneltildiğinde, böyle bir tahminin nasıl yapılabileceğini bilmediğini belirtti. Ancak ekledi: “İster yüzde 10 olsun, ister 8 ister 6… Mesele şu ki hepimizin muazzam bir sorumluluğu var. Egoların, kâr teşviklerinin ya da başka hiçbir şeyin önüne geçmesine izin veremeyiz. Bu risk oranlarından hiçbirini almayacak şekilde hareket etmeliyiz ve bunu başarabileceğimize inanıyorum.”

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SEKTÖRDE GÜVENLİK ALARMI VE SİYASİ TEPKİLER

Açıklamalar, Anthropic’ten iki araştırmacının yapay zekânın yakın gelecekte insanlığın yok oluşuna yol açabileceği yönündeki uyarılarının ardından geldi. ABD’de hem Demokrat hem Cumhuriyetçi siyasetçiler, yapay zekâ ajanlarının dış sistemlere sızması ve güvenlik araştırmacılarının şirketlerinden istifa etmesi gibi olaylar nedeniyle regülasyon çağrılarını artırdı. Altman, önde gelen yapay zeka şirketlerinin geliştirme hızını yavaşlatmak ve güvenlik risklerini birlikte ele almak için bir “pakt”a yaklaşabileceğini de ima etti.

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ANTHROPIC CEO’SUNDAN HIZ YAVAŞLATMA ÇAĞRISI

Anthropic CEO’su Dario Amodei, X platformunda yayımladığı yazıda “yapay zeka modellerinin yeteneklerini geliştirme hızını yavaşlatmalıyız” çağrısında bulundu. Altman da bu görüşe destek vererek “Dario ile aynı fikirdeyim, sınırları kontrol altında tutmamız gerekiyor. Bu, son haftalarda OpenAI’de birincil tartışma konularımızdan biri oldu” diye yazdı. İlginç bir tezat olarak Anthropic’in kendi halka arz sürecini sürdürmesi bekleniyor. Kaynaklara göre en erken ekim ortasında pazarlamaya başlayıp kasım ayındaki ara seçimlerden hemen önce işlem görmesi planlanıyor.