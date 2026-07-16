Otomotiv ihracatı çift haneli arttı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisinin haziran ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 3 milyar 837 milyon dolar oldu.

Türkiye ihracatında birinci sıradaki yerini koruyan endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 17.6 olarak gerçekleşti. Yılın ilk altı ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 4.3 artarak 20.8 milyar dolar barajını aştı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, endüstrinin haziran ayında sergilediği güçlü performansa dikkat çekerek, "Haziran ayında tüm ana ürün gruplarımızda ihracat artışı yaşanırken; Tedarik Endüstrisi, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ve Çekiciler gruplarımız çift haneli büyümeler kaydetti. En fazla ihracat yaptığımız ilk 10 pazarın 8'ine yönelik artış grafiğimiz, küresel pazarlardaki rekabetçiliğimizin ve dinamizmimizin sürdüğünü net bir şekilde ortaya koymaktadır" dedi.

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TEDARİK İHRACATI 1.4 MİLYAR DOLAR

Haziran ayında en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 18 artış ile 1 milyar 393 milyon dolar olarak gerçekleşti ve otomotiv ihracatında en büyük payı almaya devam etti.

Yılın ilk yarısında (Ocak-Haziran dönemi) ise tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 5 artarak 8 milyar 86 milyon dolara ulaştı ve toplam otomotiv ihracatından yüzde 39,8 pay aldı. Haziran ayında Binek

Otomobiller ihracatı yüzde 2,5 artarak 1 milyar 123 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 15 artışla 721 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 6 artışla 311 milyon dolar ve Çekiciler ihracatı yüzde 26 artışla 227 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye ihracat yüzde 23 arttı. Önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 21, ABD'ye yüzde 27, İtalya'ya yüzde 43, Birleşik Krallık'a yüzde 24, Polonya'ya yüzde 23, İspanya'ya yüzde 22 ve Rusya'ya yüzde 33 ihracat artışı yaşandı.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya ihracat yüzde 7 azalış gösterdi. Önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 39, İtalya'ya yüzde 35, Slovenya've yüzde 29, Polonya'ya yüzde 14, Hollanda'ya yüzde 27 ihracat artışı yaşanırken; Almanya'ya yüzde 33, Birleşik Krallık'a yüzde 25, Belçika'ya yüzde 36 ve Yunanistan'a yüzde 32 ihracat düşüşü görüldü.

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Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Almanya'ya yüzde 15, Slovenya'ya yüzde 49, Fransa'ya yüzde 25 ihracat artışı kaydedilirken; İspanya'ya yönelik ihracatta yüzde 22 düşüş gerçekleşti.

İHRACATTA LİDER ALMANYA

Haziran ayında otomotiv sektörü ihracatında yer alan ilk 10 ülkeden 8'ine ihracat artışı kaydedildi. Almanya, 624 milyon dolarlık ihracat rakamı ile en fazla ihracat yapılan ülke konumunu sürdürürken, bu ülkeye yönelik ihracat yüzde 15 artış gösterdi.

Fransa, 479 milyon dolarlık ihracat ile ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye yönelik toplam otomotiv ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttı. Üçüncü büyük pazar İtalya'ya yönelik ihracat ise yüzde 19 artışla 393 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında diğer önemli pazarlardan Birleşik Krallık ve İspanya'ya yüzde 17, Slovenya'ya yüzde 20, Polonya'ya yüzde 32, ABD'ye yüzde 25, Hollanda'ya yüzde 62 ihracat artışı yaşandı. Buna karşılık Romanya'ya yüzde 16, Avusturya'ya yüzde 20, Fas'a yüzde 27 ve Yunanistan'a yüzde 37 ihracat düşüşü gerçekleşti.

AVRUPA'NIN PAYI YÜZDE 74

Haziran ayında Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 74 pay ve 2 milyar 838 milyon dolar ile ülke grubu bazında ihracatta ilk sıradaki ağırlığını korudu. AB ülkelerine yönelik ihracat bu dönemde yüzde 12 artış gösterdi.

Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 12 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken; haziran ayında Afrika Ülkelerine yüzde 22, Orta Doğu Ülkeleri'ne yüzde 39, Bağımsız Devletler Topluluğu'na ise yüzde 26 ihracat artışı yaşandı.

Yılın ilk yarısı bütününde ise AB ülkeleri yüzde 75 pay ve 15 milyar 569 milyon dolar ihracat ile en önemli pazar konumunu sürdürdü. Aynı dönemde Afrika Ülkelerine yüzde 12 ihracat artışı, Orta Doğu Ülkelerine ise yüzde 16 ihracat düşüşü kaydedildi.