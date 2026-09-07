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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomotiv yan sanayisi sektöründeki 39 teşebbüs ve teşebbüs birliği hakkında rekabet soruşturması açıldı

        Otomotiv yan sanayisi sektöründeki 39 teşebbüs ve teşebbüs birliği hakkında rekabet soruşturması açıldı

        Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasına yönelik rekabet ihlallerine taraf oldukları şüphesiyle otomotiv yan sanayisi sektöründe faaliyet gösteren 37 teşebbüs ve 2 teşebbüs birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 17:03 Güncelleme:
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        Otomotiv yan sanayisi sektörüne rekabet soruşturması

        Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve üyelerinin iş gücü piyasasına yönelik çalışan ayartmama anlaşmaları ve rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma, Kurul tarafından karara bağlandı.

        İncelemelerde, teşebbüslerin söz konusu organize sanayi bölgesi ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) bünyesinde gerçekleştirilen toplantılar ve çeşitli iletişim vasıtaları aracılığıyla birbirlerinden çalışan istihdam etmemeye yönelik centilmenlik anlaşmaları içerisinde bulundukları belirtildi. Ayrıca, çalışan ücretleri ile diğer çalışma koşullarına ilişkin rekabete hassas bilgi değişiminde bulundukları yönünde yeterli şüphe oluştuğunun değerlendirildiği ifade edildi.

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        Bu uygulamaların rekabeti kısıtladığına ilişkin şüphelerin ciddi ve yeterli düzeyde olduğu kanaatine varıldığı kaydedilen açıklamada, haklarında soruşturma başlatılan teşebbüs ve birlikler şöyle sıralandı:

        "A Raymond Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Aisin Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Alba Kalıp ve Otomasyon Makinaları İmalatı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Benteler Gebze Taşıt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi, Birinci Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Cavo Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Cengiz Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi, Denso Otomotiv Parçaları Sanayi Anonim Şirketi, Diniz Adient Oto Donanım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ecoplas Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Egebant Zımpara ve Polisaj Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Eku Fren ve Döküm Sanayi Anonim Şirketi, Farba Otomotiv Anonim Şirketi, Fark Holding Anonim Şirketi, Farplas Otomotiv Anonim Şirketi, Ferro Döküm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Galsan Plastik ve Kalıp Sanayi Anonim Şirketi, İleri Mekanik Makina Kalıp İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayii Anonim Şirketi, Kaynak Tekniği Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Küçükoğlu Holding Anonim Şirketi, Mata Ahşap ve Otomotiv Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Parsan Makina Parçaları Sanayii Anonim Şirketi, Pimsa Otomotiv Anonim Şirketi, Tekno Kauçuk Sanayii Anonim Şirketi, Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, T.K.G. Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Tm Pressform Savunma Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Toksan Yedek Parça İmalat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Toyotetsu Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Van Leeuwen Distribution Boru Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Zf Sachs Süspansiyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı teşebbüsler ile sektörel teşebbüs birliği niteliğindeki TAYSAD Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği ile TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi."

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        Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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        #Otomotiv yan sanayisi
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        #SORUŞTURMA
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