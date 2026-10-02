OYAK Beton, CIMPOR Yapı Malzemeleri adıyla yeni bir döneme giriyor

OYAK Beton, CIMPOR Yapı Malzemeleri markasıyla faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. 2019 yılında CIMPOR’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarının satın alınmasıyla başlayan uluslararası büyüme süreci, 2024 yılında CIMPOR ve OYAK Çimento’nun TCC Group Holdings çatısı altında güçlerini birleştirmesiyle yeni bir boyut kazandı.

“Türkiye’nin insan gücüne ve geleceğine inanıyoruz”

CIMPOR ve OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, dönüşüme ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Bugün yalnızca bir markanın adını değiştirmiyoruz. Türkiye’de yıllar içerisinde oluşturduğumuz güçlü sanayi kültürünü, üretim yetkinliğini ve insan kaynağını daha büyük bir geleceğe taşıyoruz. Türkiye’nin yetişmiş insan gücüne, mühendislik kabiliyetine, çalışma kültürüne ve üretim potansiyeline güveniyoruz. Geleceğimizi de bu güçlü temel üzerine inşa etmek istiyoruz. Bizim için başarının ölçüsü yalnızca büyümek değildir. Yaptığımız işi doğru yapmak, kaliteyi her koşulda korumak, müşterimizi anlamak, çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek ve sürekli daha iyisini aramak aynı derecede önemlidir. Kalite bizim için yalnızca bir sonuç değil, bir çalışma kültürüdür. Müşteri odaklılık ise satışın ötesinde; üretimden lojistiğe, teknolojiden hizmete kadar bütün süreçlerimizin merkezindedir. CIMPOR Yapı Malzemeleri ile hedefimiz; Türkiye’nin güçlü insan kaynağını, CIMPOR’un uluslararası deneyimi ve TCC Group Holdings’in küresel ölçeğiyle birleştirerek daha yenilikçi, daha çevreci, daha rekabetçi ve geleceğe daha güçlü hazırlanan bir yapı oluşturmaktır. Geçmişimizin gücünü koruyoruz. Ama gözümüz gelecekte.”