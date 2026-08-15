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        Paramount tüm onayları aldı

        Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'yi satın alma işlemini tamamlamak için birleşme anlaşması kapsamında gerekli tüm düzenleyici onayları aldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 01:25 Güncelleme:
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        Paramount tüm onayları aldı

        Paramount'tan yapılan açıklamada, 8 ay süren inceleme sürecinin Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada, Brezilya, Çin, Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA), ABD ve son olarak bugün onayını açıklayan Meksika dahil 68 yargı bölgesini kapsadığı belirtildi.

        Açıklamada, dünya genelindeki bağımsız düzenleyici kurumların yaptığı incelemelerde işlemin ilerlemesini engelleyecek herhangi bir gerekçe bulunmadığı sonucuna vardıkları kaydedildi.

        ABD'de 12 eyalet başsavcısının Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın alma girişimine karşı açtığı davaya da değinilen açıklamada, söz konusu dava olmasaydı iki şirketin birleşmesinin bugün tamamlanabileceği ifade edildi.

        Açıklamada, Paramount'un 12 eyaletin başsavcılarını, davanın çözüme kavuşturulması ve iki şirketin birleşmesinin önünün açılması amacıyla şirketle "iyi niyetli" şekilde görüşmeye çağırdığı aktarıldı.

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        SATIN ALMA SÜRECİNDE MAHKEME ENGELİ

        ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi, 12 Haziran'da Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın alma planının pazarda rekabeti bozmayacağına karar vermişti.

        Ancak ülkede California'nın başını çektiği 12 eyaletin başsavcıları, 13 Temmuz'da işlemin rekabete zarar vereceği gerekçesiyle Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın almasını engellemek amacıyla dava açmıştı.

        Mahkeme, satın alma işleminin tamamlanmasını geçici olarak durdurmuş, Paramount da birleşme sürecini davanın görüleceği tarihe kadar askıya almayı kabul etmişti.

        Davanın Mart 2027'de görülmesi planlanıyor.

        PARAMOUNT'UN WARNER BROS. DİSCOVERY'Yİ SATIN ALMA SÜRECİ

        Paramount, 8 Aralık 2025'te Warner Bros. Discovery'nin tamamını hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere, toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu açıklamıştı.

        Paramount'un teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasından kısa süre sonra gelmişti.

        Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'un film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın alma için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

        Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu başlangıçta Netflix ile yapılan anlaşmayı desteklemiş ancak Paramount daha sonra teklifini hisse başına 31 dolara yükseltmişti. Warner Bros. Discovery yönetiminin Paramount'un teklifini "üstün teklif" olarak değerlendirmesinin ardından Netflix, teklifini artırmama kararı alarak anlaşmadan çekilmişti.

        Süreç, 27 Şubat'ta Netflix ile yapılan anlaşmanın feshedilmesi, Paramount Skydance'in 2,8 milyar dolarlık fesih bedeli ödemesi ve Warner Bros. Discovery ile kesin bir birleşme anlaşmasına varıldığının duyurulmasıyla nihai aşamaya taşınmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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