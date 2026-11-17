Pegasus Hava Taşımacılığı, pay geri alım programı başlatma kararı aldı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, yönetim kurulu 16 Kasım 2026 tarihinde aldığı kararla 24 ay süreyle uygulanacak geri alım programını onayladı.

Program kapsamında Pegasus'un toplam 3 milyar TL tutarında pay geri alımı yapabilmesi öngörülüyor. Geri alınabilecek pay miktarı ise şirket sermayesinin yüzde 3'üne karşılık gelen 15 milyon nominal TL ile sınırlandırıldı.

Geri alım programının 16 Kasım 2026'da başlayıp 12 Kasım 2028'de sona ermesi planlanıyor.

Pegasus açıklamasında, programın şirket paylarına ilişkin faaliyet öngörüleri ile piyasa fiyatlaması arasında geçici ve belirgin uyumsuzluk oluşması durumunda kullanılabilecek ek bir tedbir olarak tasarlandığı belirtildi.

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Açıklamada, programın uygulanmasında şirketin filo yatırımları, kârlı büyüme hedefleri ve güçlü bilanço önceliklerinin gözetileceği vurgulandı.

Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda pay geri alım programı, gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacak.