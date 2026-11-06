Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.482,60 %1,32
        DOLAR 50,1545 %0,10
        EURO 55,9298 %-0,72
        GRAM ALTIN 6.574,18 %-0,33
        BITCOIN 75.648,00 %-0,11
        FAİZ 39,49 %0,28
        GÜMÜŞ GRAM 84,18 %0,54
        GBP/TRY 67,0338 %-0,76
        EUR/USD 1,1143 %-0,68
        BRENT PETROL 97,22 %-0,15
        ÇEYREK ALTIN 10.748,78 %-0,33
        Haberler Ekonomi Teknoloji Penta'nın cirosu yüzde 26 yükseldi

        Penta'nın cirosu yüzde 26 yükseldi

        Penta Teknoloji'nin cirosu, 2026 yılının 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artış göstererek 28 milyar TL'ye yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 20:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Penta'nın cirosu yüzde 26 yükseldi

        Yıldız Holding'in bünyesindeki teknoloji dağıtıcısı Penta Teknoloji, 2026 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

        Penta Teknoloji’nin 9 aylık konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 28 milyar TL’ye yükselirken, brüt kârı da yüzde 33 artışla 2,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket 301 milyon TL vergi öncesi kâr elde ederken, FAVÖK’ü yüzde 32 artışla 1,1 milyar TL seviyesine ulaştı. FAVÖK marjı ise yüzde 3,8 olarak kaydedildi.

        Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin 9 aylık performansını şöyle değerlendirdi:

        “2026’nın ilk dokuz ayında değişen pazar koşullarında doğru stratejiler benimseyerek istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Stratejik önceliklerimiz ve iş süreçlerimizi sürekli geliştirmeye yönelik dijital yatırımlarımızın katkısıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla ciro, brüt kar ve FAVÖK’te güçlü büyüme kaydettik. Geniş ürün ve hizmet portföyümüz, operasyonel yetkinliklerimiz ve dijitalleşmeyi merkeze alan bütünleşik yönetim yaklaşımımızla pazar dinamiklerine hızla uyum sağlarken teknoloji ekosistemindeki güçlü konumumuzu pekiştirmeye devam ettik. Önümüzdeki son çeyrekte sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda finansal gücümüzü ve pazar etkimizi artırmaya odaklanacağız. Yapay zekâ destekli donanım teknolojileri, merkezi veri yönetimi ve bulut çözümleri başta olmak üzere teknoloji dünyasına yön veren gelişmeleri yakından takip ederek iş ortaklarımıza değer katan çözümler sunmayı sürdüreceğiz. Verimlilik ve operasyonel mükemmellik odağındaki yatırımlarımızı, insanı merkeze alan kurum kültürümüz ve uzun vadeli iş birliklerimizle destekleyerek Penta Teknoloji’nin büyümesine ve Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öğretmen Hilal Mete toprağa verildi

        Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hilal Mete, son yolculuğuna uğurlandı. İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyündeki ortaokulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Hilal Mete'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Afyonk...
        #penta teknoloji
        #KAP
        #bilanço
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Üstünlük korunamıyor, değişiklikler sorgulanıyor!
        Üstünlük korunamıyor, değişiklikler sorgulanıyor!
        "Gazze Barış Anlaşması uygulanmıyor"
        "Gazze Barış Anlaşması uygulanmıyor"
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Bugün Ne Oldu? 6 Kasm 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Kasm 2026 haberleri
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı