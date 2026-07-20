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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatları son 1 ayın en yüksek seviyesinde

        Petrol fiyatları son 1 ayın en yüksek seviyesinde

        ABD-İran çatışmasının sürmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimlerin devam etmesi sonrası, brent petrol pazartesi günü yaklaşık yüzde 3 yükseldi ve yeniden varil başına 90 doların üzerine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 08:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol fiyatları son 1 ayın en yüksek seviyesinde

        ABD-İran çatışmasının sürmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimlerin devam etmesi petrol fiyatlarına yansıdı.

        Bloomberg HT verilerine göre brent petrol yüzde 3,05 artışla 90,79 dolara yükseldi. Böylece fiyatlar 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Brent, geçen hafta yüzde 15,9 değer kazanarak Nisan ayından bu yana en güçlü haftalık yükselişini kaydetmişti.

        ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 2,65 yükselerek 84,68 dolara çıktı ve 12 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. WTI da geçen hafta yüzde 15,5 artışla Mart başından bu yana en güçlü haftalık performansını sergiledi.

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