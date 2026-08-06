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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında düşüş

        Petrol fiyatlarında düşüş

        Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasının yapılabileceği ve Hürmüz Boğazı'nın açıklabileceği beklentileri sonrası düşüşe geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 09:20 Güncelleme:
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        Petrol fiyatlarında düşüş

        Petrol fiyatları günü ABD ile İran arasında olası anlaşma ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceği beklentileriyle birlikte geriledi.

        Bloomberg HT'deki verilere göre brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,5 düşüşle varil başına 79,08 dolara gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,7 kayıpla 74,69 dolardan işlem gördü.

        Brent petrol çarşamba gününü hafif yükselişle tamamlarken, WTI sınırlı düşüş kaydetmişti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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