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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında düşüş

        Petrol fiyatlarında düşüş

        Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin İran'a yönelik askeri baskı yerine ekonomik yaptırımlara ağırlık vermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine ilişkin beklentilerle yüzde 2,59 gerileyerek 86 dolar seviyesine indi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 07:42 Güncelleme:
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        Petrol fiyatlarında düşüş

        Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin İran'a yönelik askeri baskı yerine ekonomik yaptırımlara ağırlık vereceği yönündeki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin iyimser beklentilerle yüzde 2,59 geriledi.

        Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar seviyelerine kadar inerken, ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 81 doların altını test etti. Petrol fiyatlarında son iki işlem günündeki düşüş yüzde 5'in üzerine çıktı.

        ABD'NİN İRAN POLİTİKASINDA DEĞİŞİM

        Petrol piyasasında düşüşün temel nedenlerinden biri, ABD'nin İran'a yönelik politikasında askeri gerilimi tırmandırmak yerine ekonomik baskıya ağırlık vermesi oldu.

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        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'la bağlantılı 60'tan fazla kuruluş, kişi ve gemiye yönelik yeni yaptırımları açıklarken, piyasalar söz konusu adımların İran'ın petrol arzını doğrudan ve kısa vadede kesintiye uğratacak kapsamlı önlemler olmadığı değerlendirmesini yaptı.

        Bu durum, yatırımcıların İran kaynaklı yeni bir arz şoku ve askeri tırmanış riskine ilişkin endişelerini azalttı.

        HÜRMÜZ BOĞAZI UMUDU FİYATLARI BASKILADI

        Petrol fiyatlarındaki düşüşte İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin görüşmelerin yeniden başlaması da etkili oldu.

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        Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik bir enerji koridoru konumunda bulunuyor. İran'ın Umman ile görüşmelere yeniden başlaması, boğazın yeniden güvenli geçişe açılabileceği ve piyasaya daha fazla petrol arzının ulaşabileceği beklentisini güçlendirdi.

        İran ise boğazın belirli koşullar sağlanana kadar kapalı kalacağını belirtirken, piyasalarda olası bir geçici anlaşma ihtimali fiyatlanmaya başladı.

        Brent petrol, önceki gün de yüzde 3,9 gerileyerek 88,58 dolardan kapanmıştı. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 3,1 düşüşle 82,36 dolara gerilemişti.

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        Böylece Brent petrol, iki seansta önemli ölçüde değer kaybederken, yatırımcıların odağı İran'daki gelişmeler, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler ve ABD'nin yaptırım politikasına çevrildi.

        Petrol piyasasında jeopolitik riskler halen yüksek seviyede bulunurken, İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin atacağı adımların fiyatların yönü açısından belirleyici olması bekleniyor.

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