Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.458,98 %2,34
        DOLAR 47,9550 %0,06
        EURO 56,1487 %0,29
        GRAM ALTIN 6.927,18 %-0,60
        FAİZ 40,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 103,37 %0,08
        BITCOIN 69.830,00 %1,14
        GBP/TRY 65,4175 %0,26
        EUR/USD 1,1682 %0,04
        BRENT 92,45 %0,91
        ÇEYREK ALTIN 11.326,65 %-0,59
        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında son durum ne?

        Petrol fiyatlarında son durum ne?

        Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 91,82 dolardan işlem görüyor. Dün 92,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 91,62 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 91,82 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 84,51 dolar olarak belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 10:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol fiyatlarında son durum

        Petrol fiyatları, ABD/İsrail-İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının güvenliğine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

        ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kendi kontrollerinde olduğunu savunarak, İran'la müzakerelerin "bir noktada" devam edebileceğini belirtti.

        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin mutabakat kapsamında belirlenen şartları yerine getirmesi gerektiğini belirterek, abluka ve petrol yaptırımları kaldırılmadan boğazın açılmayacağını söyledi.

        Trump, İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş boyutta bir "ekonomik operasyon" ilan ettiğini de belirterek, Tahran yönetimine destek veren ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşmakla tehdit etti.

        REKLAM

        Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İran'la finansal ve ekonomik işlemleri askıya alması da bölgesel gerilimi artırıyor. BAE Dışişleri Bakanlığı, salı günü İran'la tüm ticari faaliyetlerin, alışverişlerin ve mali işlemlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu duyurmuştu.

        ABD'de petrol ve benzin stokları arttı

        Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 400 bin varil artışla 428 milyon 800 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 200 bin varil artacağı yönündeydi.

        Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 700 bin varil artışla 209 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

        Petrol ve benzin stoklarındaki artış talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

        Brent petrolde teknik olarak 92,24 doların direnç, 91,46 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #petrol
        #petrol fiyatları
        #enerji
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sındırgı yangını ikinci gününde!
        Sındırgı yangını ikinci gününde!
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Altın iki ayın zirvesinde
        Altın iki ayın zirvesinde
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        'Evlilik' sorularına yanıt
        'Evlilik' sorularına yanıt
        Tarihî sıçrama
        Tarihî sıçrama
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
        Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        Borç meselesi katliama dönüştü
        Borç meselesi katliama dönüştü
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti