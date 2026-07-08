Piyasa raporu (08 Temmuz 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (08 Temmuz 2026 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2,16 değer kaybederek 14.184,72 puanla günü kapattı.Dolar ise 46,86 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,72 değer kaybederek 6.078,14 liraya düştü.
08 Temmuz 2026 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.184,72 puanla kapatırken günlük düşüş % -2,16 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi JANTS,SEYKM,ANELE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise GEREL,KGYO,LIDER.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (30.677.192.616.75 TL), ASELS (17.787.628.645.00 TL), ASTOR (11.602.732.602.25 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
332.00 ₺
|
-4.67 %
|
30.677.192.617
|
377.00 ₺
|
-1.57 %
|
17.787.628.645
|
317.50 ₺
|
-2.38 %
|
11.602.732.602
|
70.65 ₺
|
-4.01 %
|
10.464.700.934
|
256.50 ₺
|
-0.58 %
|
10.307.830.214
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
17.60 ₺
|
10.00 %
|
102.532.272
|
5.61 ₺
|
10.00 %
|
66.036.470
|
101.20 ₺
|
10.00 %
|
937.705.985
|
182.80 ₺
|
9.99 %
|
498.504.443
|
83.95 ₺
|
9.95 %
|
506.284.132
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
32.58 ₺
|
-10.00 %
|
830.377.868
|
93.25 ₺
|
-9.99 %
|
438.131.581
|
31.98 ₺
|
-9.97 %
|
1.534.227.095
|
120.20 ₺
|
-9.96 %
|
865.260.485
Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Temmuz 2026 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 46,86 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,05 düşerek 53,44 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
46,86 ₺
|
0,04 %
|
E
|
53,44 ₺
|
-0,05 %
Altın fiyatlarında son durum (08 Temmuz 2026 Çarşamba)
Altının ons fiyatı yüzde -1,82 azalış ile 4.031,64 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,72 düşüşle 6.078,14 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.937,75 olurken, Cumhuriyet altını ise 39.629,44 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.031,64 ₺
|
-1,82 %
|
6.078,14 ₺
|
-1,72 %
|
39.629,44 ₺
|
-1,72 %
|
9.937,75 ₺
|
-1,72 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -3,31 azalış ile 61.550,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,11 düşüş ile 1.717,04 doları buldu. Brent Petrol ise 79,94 dolar