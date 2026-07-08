Piyasa raporu (08 Temmuz 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

08 Temmuz 2026 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.184,72 puanla kapatırken günlük düşüş % -2,16 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi JANTS,SEYKM,ANELE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise GEREL,KGYO,LIDER.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (30.677.192.616.75 TL), ASELS (17.787.628.645.00 TL), ASTOR (11.602.732.602.25 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Temmuz 2026 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 46,86 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,05 düşerek 53,44 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (08 Temmuz 2026 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde -1,82 azalış ile 4.031,64 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,72 düşüşle 6.078,14 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.937,75 olurken, Cumhuriyet altını ise 39.629,44 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -3,31 azalış ile 61.550,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,11 düşüş ile 1.717,04 doları buldu. Brent Petrol ise 79,94 dolar