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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa raporu (08 Temmuz 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (08 Temmuz 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (08 Temmuz 2026 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2,16 değer kaybederek 14.184,72 puanla günü kapattı.Dolar ise 46,86 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,72 değer kaybederek 6.078,14 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasa raporu (08 Temmuz 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        08 Temmuz 2026 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.184,72 puanla kapatırken günlük düşüş % -2,16 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi JANTS,SEYKM,ANELE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise GEREL,KGYO,LIDER.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (30.677.192.616.75 TL), ASELS (17.787.628.645.00 TL), ASTOR (11.602.732.602.25 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        332.00
        -4.67 %
        30.677.192.617
        A
        377.00
        -1.57 %
        17.787.628.645
        A
        317.50
        -2.38 %
        11.602.732.602
        A
        70.65
        -4.01 %
        10.464.700.934
        T
        256.50
        -0.58 %
        10.307.830.214
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        J
        17.60
        10.00 %
        102.532.272
        S
        5.61
        10.00 %
        66.036.470
        A
        101.20
        10.00 %
        937.705.985
        H
        182.80
        9.99 %
        498.504.443
        K
        83.95
        9.95 %
        506.284.132
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        32.58
        -10.00 %
        830.377.868
        L
        93.25
        -9.99 %
        438.131.581
        M
        31.98
        -9.97 %
        1.534.227.095
        K
        120.20
        -9.96 %
        865.260.485
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Temmuz 2026 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 46,86 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,05 düşerek 53,44 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,86
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        53,44
        -0,05 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (08 Temmuz 2026 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde -1,82 azalış ile 4.031,64 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,72 düşüşle 6.078,14 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.937,75 olurken, Cumhuriyet altını ise 39.629,44 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.031,64
        -1,82 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.078,14
        -1,72 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        39.629,44
        -1,72 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.937,75
        -1,72 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -3,31 azalış ile 61.550,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,11 düşüş ile 1.717,04 doları buldu. Brent Petrol ise 79,94 dolar

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