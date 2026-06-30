Piyasa raporu (30 Haziran 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (30 Haziran 2026 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,54 değer kaybederek 14.107,20 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,03 yükselerek 46,66 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,53 ile 6.055,78 liraya çıktı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Haziran 2026 Salı tarihinde günü 14.107,20 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,54 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse INVES,AKCNS,LIDER, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise BRMEN,VESBE,INFO oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (15.918.155.533.25 TL), THYAO (15.307.659.636.50 TL), AKBNK (8.357.122.923.35 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
345.00 ₺
|
-3.50 %
|
15.918.155.533
|
326.00 ₺
|
-0.91 %
|
15.307.659.637
|
77.00 ₺
|
-0.26 %
|
8.357.122.923
|
40.48 ₺
|
-1.75 %
|
7.371.324.811
|
227.50 ₺
|
3.74 %
|
6.603.979.895
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
786.50 ₺
|
10.00 %
|
339.515.441
|
227.70 ₺
|
10.00 %
|
282.530.843
|
88.00 ₺
|
10.00 %
|
123.128.090
|
73.15 ₺
|
10.00 %
|
915.484.123
|
11.55 ₺
|
10.00 %
|
23.577.740
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
17.28 ₺
|
-10.00 %
|
8.951.043
|
6.66 ₺
|
-10.00 %
|
519.319.016
|
6.48 ₺
|
-10.00 %
|
115.252.862
|
39.06 ₺
|
-10.00 %
|
469.130.549
|
25.78 ₺
|
-9.99 %
|
1.155.297.716
Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Haziran 2026 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 46,66 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,04 yükseliş ile 53,32 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
46,66 ₺
|
0,03 %
|
E
|
53,32 ₺
|
0,04 %
Altın fiyatlarında son durum (30 Haziran 2026 Salı)
Altının ons fiyatı yüzde 0,32 artış ile 4.028,94 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,53 yükselişle 6.055,78 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.901,20 olurken, Cumhuriyet altını ise 39.483,70 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.028,94 ₺
|
0,32 %
|
6.055,78 ₺
|
0,53 %
|
39.483,70 ₺
|
0,53 %
|
9.901,20 ₺
|
0,53 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,61 düşüş ile 58.273,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,25 azalış ile 1.562,92 dolar.Brent Petrol ise 73,11 dolar