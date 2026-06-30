Piyasa raporu (30 Haziran 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Haziran 2026 Salı tarihinde günü 14.107,20 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,54 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse INVES,AKCNS,LIDER, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise BRMEN,VESBE,INFO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (15.918.155.533.25 TL), THYAO (15.307.659.636.50 TL), AKBNK (8.357.122.923.35 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Haziran 2026 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 46,66 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,04 yükseliş ile 53,32 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (30 Haziran 2026 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde 0,32 artış ile 4.028,94 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,53 yükselişle 6.055,78 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.901,20 olurken, Cumhuriyet altını ise 39.483,70 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,61 düşüş ile 58.273,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,25 azalış ile 1.562,92 dolar.Brent Petrol ise 73,11 dolar