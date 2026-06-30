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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa raporu (30 Haziran 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (30 Haziran 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (30 Haziran 2026 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,54 değer kaybederek 14.107,20 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,03 yükselerek 46,66 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,53 ile 6.055,78 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasa raporu (30 Haziran 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Haziran 2026 Salı tarihinde günü 14.107,20 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,54 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse INVES,AKCNS,LIDER, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise BRMEN,VESBE,INFO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (15.918.155.533.25 TL), THYAO (15.307.659.636.50 TL), AKBNK (8.357.122.923.35 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        345.00
        -3.50 %
        15.918.155.533
        T
        326.00
        -0.91 %
        15.307.659.637
        A
        77.00
        -0.26 %
        8.357.122.923
        E
        40.48
        -1.75 %
        7.371.324.811
        T
        227.50
        3.74 %
        6.603.979.895
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        786.50
        10.00 %
        339.515.441
        A
        227.70
        10.00 %
        282.530.843
        L
        88.00
        10.00 %
        123.128.090
        K
        73.15
        10.00 %
        915.484.123
        D
        11.55
        10.00 %
        23.577.740
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        17.28
        -10.00 %
        8.951.043
        V
        6.66
        -10.00 %
        519.319.016
        I
        6.48
        -10.00 %
        115.252.862
        G
        39.06
        -10.00 %
        469.130.549
        V
        25.78
        -9.99 %
        1.155.297.716
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Haziran 2026 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 46,66 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,04 yükseliş ile 53,32 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,66
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        53,32
        0,04 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (30 Haziran 2026 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,32 artış ile 4.028,94 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,53 yükselişle 6.055,78 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.901,20 olurken, Cumhuriyet altını ise 39.483,70 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.028,94
        0,32 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.055,78
        0,53 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        39.483,70
        0,53 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.901,20
        0,53 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,61 düşüş ile 58.273,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,25 azalış ile 1.562,92 dolar.Brent Petrol ise 73,11 dolar

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