Recep Baştuğ: "3 milyar doları aşan sürdürülebilir finansmanı portföyümüze kazandırmayı hedefliyoruz"

DenizBank, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile gerçekleştirdiği ilk iş birliği kapsamında, Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ile uyumlu şekilde değerlendirmek üzere 100 Milyon Dolar tutarında 5 yıl vadeli yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Bu işlemle birlikte DenizBank, 5 farklı uluslararası kalkınma ve yatırım bankasının katılımıyla gerçekleştirdiği yeşil tahvil ihracı hacmini 470 Milyon Dolara ulaştırdı.

"TÜRKİYE'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN EKOSİSTEMİNE KATKIMIZI ARTIRIYORUZ"

DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, gerçekleştirilen işleme ilişkin değerlendirmesinde, “Düşük karbonlu ekonomiye geçişte en kritik unsurlardan biri, çevresel ve sosyal etki yaratan yatırımların uzun vadeli finansmanı. DenizBank olarak, uluslararası kalkınma ve yatırım bankaları ile kurduğumuz güçlü iş birlikleri sayesinde Türkiye’nin sürdürülebilir finansman ekosistemine katkımızı istikrarlı şekilde artırıyoruz.

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AIIB’den temin ettiğimiz 100 Milyon Dolar tutarındaki kaynağı, Sürdürülebilir Finans Çerçevemiz kapsamında; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, emisyon azaltımı ve sürdürülebilir ulaşım gibi çevresel etkisi yüksek yatırımların finansmanında değerlendireceğiz. Son üç yılda gerçekleştirdiğimiz işlemlerle birlikte, yıl sonuna kadar yurtdışından 3 Milyar Doları aşan sürdürülebilir finansmanı portföyümüze kazandırmayı hedefliyoruz.

Bunun 2 Milyar Dolardan fazlası, iklim değişikliğinden kaynaklı risklerin azaltılmasına hizmet eden yatırımlardan oluşacak. AIIB ile gerçekleştirdiğimiz bu ilk işlem, Türkiye’de iklim dostu yatırımların desteklenmesine katkı sağlarken; Bankamızın beş farklı uluslararası kalkınma ve yatırım bankasıyla hayata geçirdiği ve toplamı 470 Milyon Dolara ulaşan yeşil tahvil ihraçlarının da son örneğini oluşturuyor.

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Bu ihraçla birlikte, uluslararası kalkınma ve yatırım bankalarının Türkiye’deki özel bankalara sağladığı yeşil finansman içindeki pazar payımız yüzde 30’un üzerine ulaştı. Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi derinleştirerek sürdürülebilir projelere yönelik yeni fırsatları birlikte değerlendirmek hedefindeyiz. Ülkemizde yeşil tahvil piyasasının gelişimini ve iklim dostu yatırımların finansmanını desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

AIIB Finansal Kuruluşlar ve Fonlar Genel Direktörü Gregory Liu, konuyla ilgili değerlendirmesinde “Bu işlem, AIIB’nin hem DenizBank hem de Orta Doğu bölgesinin önde gelen bankacılık kuruluşlarından Emirates NBD ile gerçekleştirdiği ilk iş birliği. Yeşil tahvil yatırımımız, iklim eyleminin ölçeklendirilmesinde yeşil finansın taşıdığı önemi ortaya koymanın yanı sıra; AIIB’nin, Türkiye ve MENA bölgesi genelinde düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemek üzere geliştirdiği finansal ortaklıkların anlamlı bir örneği ve bu konudaki artan rolünün de önemli bir göstergesi” dedi.