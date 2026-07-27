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        Haberler Ekonomi Otomobil Renault Group’un dördüncü büyük pazarı Türkiye

        Renault Group’un dördüncü büyük pazarı Türkiye

        Renault Group, 2026'nın ilk yarısında küresel satışlarını yatay seyrederken, Türkiye başta olmak üzere Avrupa dışı pazarlarda büyüme kaydetti. Grup, Avrupa'da elektrikli ve elektrik destekli araçların payını yüzde 52'ye çıkararak elektrifikasyon dönüşümünü hızlandırdı. Türkiye, yılın ilk yarısında Fransa, İtalya ve İspanya'nın ardından grubun en büyük dördüncü pazarı oldu. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 11:26 Güncelleme:
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        En büyük dördüncü pazarı Türkiye oldu

        Renault Group, 2026 yılının ilk yarısında dünya genelinde 1 milyon 165 bin 133 adet araç satışı gerçekleştirdi. Grup satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.4’lük sınırlı düşüşle yatay seyretti.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Group’un ilk yarı performansında Renault, Dacia ve Alpine markalarının birbirini tamamlayan yapısı, satış kalitesine odaklanan strateji ve ürün gamındaki elektrifikasyon süreci etkili oldu.

        Renault Group, Avrupa dışındaki binek ve hafif ticari araç pazarlarında ise büyümesini sürdürdü. Renault markasının üst üste ikinci yılda da büyüme kaydetmesiyle grup, stratejik pazarlardaki konumunu güçlendirdi. Satışlar Hindistan’da yüzde 61.2, Türkiye’de yüzde 15.4, Fas’ta yüzde 13.7 ve Brezilya’da yüzde 5.3 arttı.

        Avrupa’da ise Renault Group’un binek ve hafif ticari araç satışları yılın ilk yarısında yüzde 1.3 düşüşle 821 bin 92 adet oldu.

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        Türkiye, yılın ilk yarısında Fransa, İtalya ve İspanya'nın ardından grubun en büyük dördüncü pazarı oldu.

        RENAULT GROUP'UN EN BÜYÜK 15 PAZARI

        SIRA ÜLKE ADET PAZAR PAYI (%) 2025'E GÖRE DEĞİŞİM (Puan)
        1 FRANSA 279,436 26,9 -0.8
        2 İTALYA 101,928 9,9 -1.2
        3 İSPANYA 84,472 11,3 -1.9
        4 TÜRKIYE 80,361 14,4 +2.9
        5 ALMANYA 76,057 4,7 0.0
        6 BİRLEŞİK KRALLIK 69,077 5,3 +0.2
        7 BREZİLYA 63,861 4,7 -0.7
        8 FAS 49,821 37,8 -1.3
        9 BELÇİKA+LÜKSEMBURG 35,01 11,8 -1.1
        10 POLONYA 28,213 8,0 -0.2
        11 HİNDİSTAN 25,845 0,9 +0.2
        12 GÜNEY KORE 21,187 2,5 -0.9
        13 ARJANTİN 20,489 7,4 -2.8
        14 PORTEKİZ 18,937 12,3 -2.6
        15 MEKSİKA 17,316 2,3 +0.3

        Renault markası, Avrupa’da 528 bin 849 adetlik satışla yüzde 2.6 büyüme kaydetti ve bölgenin en çok tercih edilen ikinci markası oldu. Renault 5 ise Avrupa’nın en çok satan B segmenti elektrikli otomobili unvanını korudu.

        Dacia, aynı dönemde Avrupa’da 284 bin 21 adet araç satışı gerçekleştirdi. Markanın satışları yüzde 8.7 gerilese de Dacia, ikinci çeyrekte yakaladığı ivmeyle Avrupa binek otomobil perakende satışlarında ilk üç marka arasındaki yerini korudu. Dacia Sandero ise tüm satış kanallarında Avrupa’nın en çok satan binek otomobili olmayı sürdürdü.

        Alpine markası ise 8 bin 222 adetlik satışla tarihinin en güçlü ilk yarı performansını elde etti. Markanın satışları yüzde 67.6 artarken, Alpine A290 büyümeye katkı sağladı. Alpine A390’ın ilk teslimatları da bu dönemde gerçekleştirildi.

        HAFİF TİCARİ SATIŞLARI ARTIYOR

        Avrupa hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında yüzde 2.1 büyürken, Renault markasının hafif ticari araç satışları yüzde 11.7 artış gösterdi. Master model ailesinin katkısıyla Renault, Avrupa hafif ticari araç pazarındaki ikinci sıradaki konumunu korudu.

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        Grup, düşük kârlılığa sahip satış kanallarındaki payını azaltırken, Avrupa’nın beş büyük pazarında binek otomobil satışlarının yüzde 60’ını bireysel müşterilere gerçekleştirdi. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre 3.8 puan, pazar ortalamasına göre ise 17.7 puan daha yüksek oldu.

        Fransız grup, Avrupa’da C segmenti binek otomobil satışlarını yüzde 15.3 artırarak 164 bin 161 adede yükseltti. Bu büyümede özellikle Dacia’nın segmentte yakaladığı ivme etkili oldu.

        Renault ve Dacia modelleri, Avrupa genelinde rakiplerine kıyasla 4 ila 13 puan daha yüksek kalan değer performansı sergiledi. Haziran 2026 sonu itibarıyla Renault Group’un Avrupa’da yaklaşık 2.1 aylık satış hacmine karşılık gelen sipariş portföyüne ulaştığı açıklandı.

        SATIŞLARIN YARISINDAN FAZLASINDA ELEKTRİK VAR

        Renault Group, 2026’nın ilk yarısında tüm markalarında elektrifikasyon sürecini hızlandırdı. Avrupa’da grup satışlarının yüzde 52’sini elektrikli ve elektrik destekli araçlar oluşturdu. Bu oran geçen yılın aynı dönemine göre 8.2 puan arttı. Tam elektrikli araçların satışlardaki payı ise yüzde 18,8 oldu.

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        Renault markası, grubun elektrifikasyon dönüşümüne öncülük etti. Avrupa’da satılan her üç Renault modelinden ikisi elektrikli veya elektrik destekli araçlardan oluştu. Renault 5 E-Tech, Renault 4 E-Tech ve Scenic E-Tech’in performansıyla tam elektrikli araçların Renault satışları içindeki payı 10.3 puan artarak yüzde 26.6’ya yükseldi.

        Dacia tarafında da hibrit araç satışları öne çıktı. Markanın satışlarının yüzde 30.8’ini elektrikli ve elektrik destekli araçlar oluşturdu. Dacia Duster ve Dacia Bigster’ın katkısıyla hibrit araç satışları yüzde 30.2 arttı ve toplam satışların dörtte birine ulaştı.

        Alpine’de ise elektrifikasyonun payı daha da belirginleşti. Alpine A290’ın satış performansı ve Alpine A390’ın pazara sunulmasıyla markanın satışlarının yüzde 80’inden fazlası elektrikli araçlardan oluştu.

        YENİ MODELLER YOLDA

        Renault Group, 2026 yılında ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Grup, yılın ilk yarısında Renault Twingo E-Tech Electric ile Renault Duster’ı Hindistan’da satışa sundu.

        Yıl sonuna kadar Renault Trafic Van E-Tech Electric, Latin Amerika pazarı için Renault Niagara, yeni hibrit güç ünitesine sahip Dacia Sandero, yeni Dacia Spring, Dacia Striker ve Alpine A390 GTS modellerinin ürün gamına eklenmesi planlanıyor.

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