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        Haberler Ekonomi Enerji Resmi Gazete'de yayımlandı: TPAO'nun Diyarbakır ve Mardin'deki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

        Resmi Gazete'de yayımlandı: TPAO'nun Diyarbakır ve Mardin'deki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

        Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Diyarbakır ve Mardin'de sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi, 24 Kasım 2028'e kadar uzatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 09:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2028'e uzatıldı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, TPAO'nun başvurusu değerlendirilerek Diyarbakır ve Mardin'de sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

        Karar kapsamında 42 bin 316 hektar yüzölçümüne sahip kara sahasındaki petrol arama ruhsatının süresi, 24 Kasım 2028'e kadar uzatıldı.

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        #ruhsat
        #petrol arama
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