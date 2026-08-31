Rixos Mısır, World Travel Awards 2026’da 7 Ödül

Afrika’nın seyahat ve konaklama sektörünün temsilcilerini bir araya getiren World Travel Awards Afrika Gala Töreni, 28 Ağustos 2026’da Zanzibar’da gerçekleştirildi.

Rixos Mısır’ın kazandığı ödüller; aile tatili, her şey dahil konaklama, sahil deneyimi, tarihi miras, lüks villa ve su parkı gibi farklı alanlara yayıldı.

Rixos Mısır Otelleri CEO’su Erkan Yıldırım, ödüllere ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:“World Travel Awards’tan yedi ödülle dönmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu başarı, ekiplerimizin emeğini ve misafirlerimize her zaman yüksek standartlarda, unutulmaz bir tatil deneyimi sunma konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor. Bize duydukları güven ve verdikleri destek için tüm misafirlerimize ve iş ortaklarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz.”

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Rixos Mısır, Sharm El Sheikh, Hurghada ve İskenderiye başta olmak üzere ülkenin önde gelen turizm merkezlerinde faaliyet gösteriyor.

World Travel Awards 2026’da Rixos'un Kazandığı Ödüller:

• Africa's Leading Water Park 2026 – Rixos Premium Seagate

• Egypt's Leading All-Inclusive Resort 2026 – Rixos Sharm El Sheikh Adults Only 18+

• Egypt's Leading Beach Resort 2026 – Rixos Premium Magawish Suites & Villas

• Egypt's Leading Family Resort 2026 – Rixos Premium Seagate

• Egypt's Leading Heritage Hotel 2026 – Rixos Montaza Alexandria

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• Egypt's Leading Luxury Hotel Villa 2026 – Premium Villa @ Club Privé by Rixos Sharm El Sheikh

• Egypt's Leading Resort 2026 – Rixos Premium Magawish Suites & Villas