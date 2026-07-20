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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rusların konutta rotası Türkiye

        Rusların konutta rotası Türkiye

        DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi webinarında, Türkiye'nin güçlü altyapısı, hukuki güvenceleri ve yüksek yaşam kalitesiyle Rus yatırımcılar için güvenli gayrimenkul yatırım merkezi konumunu güçlendirdiği belirtilirken, Rus yatırımcı ilgisinin yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 20 arttığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 16:11 Güncelleme:
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        Rusların konutta rotası Türkiye

        Türkiye, güçlü altyapısı, hukuki güvenceleri, gelişmiş ulaşım ağı ve yüksek yaşam kalitesiyle Rus yatırımcılar açısından gayrimenkulde öne çıkan güvenli yatırım merkezleri arasında yer alıyor.

        Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, "Yeni Güvenli Liman: Bölgesel Gelişmeler Işığında Türkiye Gayrimenkul Sektörünün Pozisyonu" başlıklı webinar düzenlendi.

        Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yatırım açısından sahip olduğu avantajları anlattı.

        Bilgiç, "Körfez bölgesinde yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye, Rus yatırımcılar açısından daha güçlü bir alternatif yatırım merkezi haline gelebilir. Türkiye, iklimi, güçlü ulaşım ağı, güvenilir ve şeffaf tapu sistemi, gelişmiş altyapısı ve modern şehirleri, yüksek kira getirisi potansiyeli ve kültürel yakınlığı sayesinde Rus vatandaşlar için cazibesini koruyor." ifadelerini kullandı.

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        Türkiye'den en çok konut alan yabancıların Ruslar olduğuna değinen Bilgiç, Türk dizilerinin de Rus vatandaşların ilgisinin artmasında etkili olduğunu bildirdi.

        Bilgiç, Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarının Rusya pazarında daha güçlü biçimde tanıtılması halinde Rus yatırımcıların ilgisinin daha da artırılabileceğini değerlendirdi.

        "TÜRKİYE YENİDEN GÜVENLİ YATIRIM DESTİNASYONLARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ"

        DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı da ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin jeopolitik risklerin yatırım kararları üzerindeki belirleyici etkisini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, belirsizlik ortamında güvenli ve istikrarlı yatırım merkezlerinin öneminin arttığını bildirdi.

        Türkiye'nin Rusya'dan en fazla turist ağırlayan ülke konumunda bulunduğunu ve bunun gayrimenkul yatırımlarına olumlu yansıdığını aktaran Ekmekçibaşı, "Körfez bölgesinde yaşanan son gelişmeler Türkiye'yi yeniden güvenli yatırım destinasyonlarından biri haline getirdi. Türkiye'nin sunduğu hukuki altyapı, güçlü ulaşım ağı, gelişmiş gayrimenkul ekosistemi ve yaşam kalitesi, uluslararası yatırımcıların karar süreçlerinde giderek daha fazla önem kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        "YATIRIM KARARLARINDA ARTIK GÜVEN UNSURU BELİRLEYİCİ"

        Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici ise yatırım kararlarında artık yalnızca getirinin değil güven unsurunun belirleyici olduğunu belirterek yatırımcıların hukuki güvence, piyasa derinliği, likidite, erişilebilirlik ve yaşam kalitesi gibi kriterlere odaklandığını vurguladı.

        Türkiye'nin güçlü iç talebi, ürün çeşitliliği ve uzun vadeli değer üretme kapasitesiyle güvenli liman niteliği taşıdığını kaydeden Çekici, sürdürülebilirlik, arsa maliyetleri, finansmana erişim, erişilebilir konut gibi konularda engellerin kaldırılması ve uluslararası yatırım araçlarının geliştirilmesi alanlarında çalışmaların sürdüğünü anlattı.

        Çekici, Türkiye-Rusya işbirliğinin yalnızca bireysel konut yatırımlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, turizm ve konaklama yatırımları, lojistik tesisler, öğrenci konutları, sağlık ve yaşlı yaşam merkezleri, veri merkezleri, ticari gayrimenkul projeleri ve kentsel dönüşüm alanlarında önemli işbirliği potansiyeli bulunduğunu bildirdi.

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        Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve GYODER İcra Kurulu Üyesi Zafer Baysal da yabancı yatırımcıların kararlarında vatandaşlık uygulamalarının tek belirleyici olmadığını, güven, yaşam kalitesi, güçlü lokasyon, kira getirisi ve likiditenin öne çıktığını anlattı.

        Ruslar için Türkiye'nin Karadeniz'e ve Akdeniz'e açılan bir kapı, Avrupa'ya uzanan bir köprü ve aynı zamanda yaşam kalitesi sunan güvenli bir liman olarak nitelendirildiğini aktaran Baysal, "Bugün uluslararası yatırımcı pasaport peşinde değil, belirsizlikten kaçıyor. Türkiye, güveni, yaşam kalitesini ve yatırım fırsatını aynı anda sunabildiği ölçüde küresel sermayeden daha büyük pay alacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

        "RUSLARIN BÜYÜK ŞEHİRLER İLE TURİZM MERKEZLERİNE İLGİSİ SÜRÜYOR"

        Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Finansal Piyasalar ve Yatırımlar Konseyi Gayrimenkul Yatırımları Komisyonu Başkanı Yekaterina Avdeeva ise Rus yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin bu yılın başından itibaren yaklaşık yüzde 20 arttığını bildirdi.

        Rus yatırımcıların en fazla tercih ettiği bölgelerin İstanbul, Antalya, Mersin ve Bodrum olduğunu kaydeden Avdeeva, Rus vatandaşlarının özellikle büyük şehirler ile turizm merkezlerine ilgisinin sürdüğünü anlattı.

        Avdeeva, "Türkiye, erişilebilir fiyatları, gelişmiş altyapısı, yüksek turizm potansiyeli ve güçlü hukuki altyapısıyla Rus yatırımcıların en fazla tercih ettiği ülkeler arasında yer almaya devam ediyor. Yatırımcılar artık fiyat avantajından çok hukuki güvenlik, şeffaflık ve uzun vadeli sermaye güvenliğine önem veriyor. Türkiye, yabancı yatırımcılar için hem mevzuat hem yatırım koşulları hem de ulaşım açısından tüm koşulları sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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