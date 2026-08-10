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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sanayi üretiminde düşüş

        Sanayi üretiminde düşüş

        Sanayi üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 1,4 azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 11:46 Güncelleme:
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        Sanayi üretiminde düşüş

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,4 geriledi.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 artış gösterdi.

        Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 14,4 artış hesaplandı.

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        - Sanayi üretiminde aylık veriler

        Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 yükseldi.

        TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

        Buna göre sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

        Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
        2023 4 -8,8 0,4 -1,4 0,3 0,9 8,3 3,6 5,2 2,6 2 2,3
        2024 1,3 11,2 4,3 -1 0 -5 -3,8 -5 -2,2 -2,9 1,7 7
        2025 1,1 -2 2,3 3 4,8 8,2 4,9 7,1 3 2,1 2,2 -2,1
        2026 -1,9 2,2 -1,2 6,1 -0,1 -1,4
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