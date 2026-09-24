Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: İlk 10 savunma sanayi ihracatçısı ülkeden biri olacağız

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) düzenlediği 4. Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'nda konuştu.

Türkiye'nin, Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti hükümetleri döneminde eşine az rastlanır bir başarı hikayesine imza attığını vurgulayan Kacır, bunun en önemli boyutlarından birinin ekonomik ve ticari alanda elde edilen kazanımlar olduğunu söyledi.

Kacır, Türkiye'nin, yıllık 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatının bugün 280 milyar doların üzerine çıktığını belirterek, teknoloji seviyesi orta yüksek ve yüksek olan ürünlerdeki ihracatın da 10 milyar dolardan 116 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

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"İLK 10 SAVUNMA SANAYİ İHRACATÇISI ÜLKEDEN BİRİ OLACAĞIZ"

Türkiye'nin teknoloji ve AR-GE kapasitesine ilişkin bilgi veren Kacır, ülke genelinde 115 teknoparkta 13 binden fazla teknoloji girişiminin faaliyet gösterdiğini, 1700'den fazla AR-GE ve tasarım merkezi bulunduğunu ve 310 binden fazla AR-GE çalışanının görev yaptığını anlattı.

Kacır, Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştiren, üreten ve dünya pazarlarına rekabetçi şekilde sunabilen bir ülke haline geldiğini de dile getirdi.

Savunma sanayisindeki gelişmelere de değinen Kacır, Türkiye'nin dünyanın en büyük 11. savunma sanayisi ihracatçısı olduğunu belirterek, "İnşallah, az kaldı. Önümüzdeki yıl ilk 10 savunma sanayi ihracatçısı ülkeden biri olacağız." dedi.

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Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisi ihtiyacının yüzde 80'inden fazlasını yerli olarak geliştirdiği ve ürettiği sistemlerle karşıladığını, ülkenin insansız hava araçlarında (İHA) dünya lideri olduğunu, aynı anda 50'den fazla savaş gemisi üretebildiğini söyledi. Bakan Kacır, Türkiye'nin kara araçları, deniz platformları, su altı araçları, uzay ve uydu sistemleri, siber ve kuantum sistemlerde kendi teknolojilerini geliştiren, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ülke olduğunu ifade etti.

"100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ İÇİN ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞMAMIZ LAZIM"

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Kacır, "Son 10 yılda Türkiye-Amerika arasındaki ticaret hacmi iki misline erişti. Fakat birlikte belirlediğimiz 100 milyar dolar hedefi için çok daha fazla çalışmamız lazım." diye konuştu.

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Kacır, Türkiye-ABD ilişkilerinde ticaretin yanı sıra stratejik alanların da önem taşıdığını belirterek, son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki diyaloğun özellikle stratejik alanlarda yeni işbirliklerinin kapısının aralanmasına imkan tanıdığının altını çizdi.

İş insanlarının bu imkanı en iyi şekilde değerlendireceklerini belirten Kacır, "Önümüzdeki dönemde kritik teknolojilerde işbirliğimizi daha ileri seviyelere taşıyacak, veri merkezleri, yapay zeka gibi alanlarda Türkiye-Amerika ortaklığını çok daha güçlü hale getireceğiz." dedi.

Kacır, ABD ziyaretleri kapsamında çok sayıda iş insanıyla bir araya geldiklerine işaret ederek, Türkiye'nin yatırım, teknoloji ve AR-GE alanlarında sunduğu imkanları Amerikan iş dünyasına anlattıklarını, onları Türkiye'de yatırım ile işbirliklerine davet ettiklerini ve Türkiye'ye olan ilginin her yıl arttığını dile getirdi.

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"TÜRKİYE, BARIŞ VE İSTİKRAR ADASI OLARAK YOLUNA GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Dünyanın farklı bölgelerindeki krizler ve çatışmalara dikkati çeken Kacır, Türkiye'nin "barış ve istikrar" adası olarak yoluna güçlü şekilde devam ettiğini belirtti.

Kacır, bunda Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin çok büyük payı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, ardında Türk milletinin sıkı bir şekilde durması ve istiklaline en güçlü şekilde sahip çıkarak istikbale hep birlikte yürüme iradesini sürdürmesinin çok büyük payı var. İnşallah bu iradeden taviz vermeksizin Türkiye'yi 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine hep birlikte eriştirecek, Milli Teknoloji Hamlesi'ni bugünkünden çok daha ileri düzeylere yükseltecek roketlerimizin, füzelerimizin hızını, menzilini artıracak hava savunma sistemi projelerini, Çelik Kubbe'yi mutlaka tamamlayacak, hiç kimsenin aklının ucundan dahi Türk milletine zarar vermeyi geçiremeyeceği bir caydırıcılık seviyesine Allah'ın izniyle ulaşacağız.”

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GLOBAL TURKS NEW YORK FORUM

Global Turks Vakfı'nın düzenlediği Global Turks New York Forum'da konuşan Bakan Kacır,vakfın çalışmalarının büyümesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "İnşallah bugünden çok daha iyi noktalara da geleceğini ümit ediyorum." dedi.

Kacır, ABD'nin yanı sıra Avrupa, Asya ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türklerin farklı nedenlerle eğitim ve kariyer fırsatlarını Türkiye dışında değerlendirdiğine dikkati çekerek, bu kişilerin Türkiye ile gönül bağlarının devam ettiğini söyledi.

Yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye'ye önemli katkılar sunabileceklerine işaret eden Kacır, Bakanlık olarak bu katkıları en üst düzeyde Türkiye'ye kazandırma sorumluluğunu taşıdıklarını dile getirdi.

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Kacır, yurt dışında yaşayan Türklerin başarılarının yalnızca Türk milleti için değil, dünyanın farklı bölgelerindeki insanlar için de umut kaynağı olduğunu anlattı.

“TÜRKİYE TEKNOLOJİ ALANINDA CİDDİ BİR İVME YAKALADI”

Teknoloji alanındaki gelişmelere dikkati çeken Kacır, Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirme iddiasını "Milli Teknoloji Hamlesi" olarak tanımladıklarını ifade etti.

Kacır, "Kritik teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştirelim, üretelim, rekabetçi şekilde dünyaya sunabilelim istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz." diye konuştu.

Bu yaklaşımın ekonomik kazanımların yanı sıra stratejik açıdan da önem taşıdığını belirten Kacır, teknolojinin artık sınırlı alanlarda değil, hayatın tüm alanlarında ana başlık haline geldiğini söyledi.

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Kacır, Türkiye'nin teknoloji alanında ciddi bir ivme yakaladığına işaret ederek, ülkenin genç ve nitelikli insan kaynağı bulunduğunu bildirdi.

Türkiye'nin savunma sanayisi, havacılık ve uzay teknolojilerinde önemli mesafe katettiğini vurgulayan Kacır, bu alanlarda dünya çapında az sayıda ülkenin gerçekleştirebildiği işleri Türkiye'nin de başardığını kaydetti.

“TOPLAM KAMU YATIRIMLARININ YÜZDE 2'SİNİ YAPAY ZEKA PROJELERİNE AYIRACAĞIZ”

Kacır, yapay zekanın gelecek dönemin en önemli teknoloji başlıklarından biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin Yapay Zeka Yol Haritası'nı ve 2030 hedeflerini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

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Bu hedeflerin hazırlanması sürecinde yurt dışında yaşayan Türklerin katkılarından da yararlandıklarını aktaran Kacır, yapay zeka alanına daha fazla kaynak ayırmayı planladıklarını dile getirdi.

Kacır, "Toplam kamu yatırımlarının yüzde 2'sini yapay zeka projelerine ayıracağımızı ilan ettik. Veri merkezi kapasitemizi bugünkünün 4 misline 2030 yılında çıkarmış olacağız ve 10 milyar doların üzerinde bir özel sektör yatırımını bu alanda hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.-

ABD'de de yatırımcılarla söz konusu hedefler doğrultusunda ortak çalışmaları görüştükleri bilgisini veren Kacır, yapay zeka alanında insan kaynağını da önceliklendirdiklerini bildirdi.

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Kacır, Türkiye'nin güçlü dijital kamu altyapısını yapay zeka geliştirme süreçlerine daha fazla entegre etmek istediklerini söyledi.

“HEDEFLERİMİZE ULAŞACAK İMKANLARA SAHİBİZ”

Yapay zekanın bütün sektörler için öncelikli hale geldiğini belirten Kacır, Türkiye'nin bu dönüşüm sürecinden başarıyla çıkmasının önem taşıdığını anlattı.

Kacır, "Türkiye'nin buradan başarıyla çıkması lazım. En önemli hedeflerimizden biri nedir diye soracak olursak, bu yapay zeka devriminden Türkiye'nin kazanarak çıkmayı başaran ülkelerden biri olması lazım. Bu tarihte büyük bir kırılım. Muhtemelen halen her birimizin sandığından daha büyük bir kırılım." değerlendirmesini yaptı.

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Yapay zeka teknolojilerini geliştirenler ile bu dönüşümü yakalayamayan ülkeler arasındaki farkın gelecekte daha da açılabileceğine dikkati çeken Kacır, Türkiye'nin bu riski bertaraf etmesi ve dönüşümden kazanarak çıkan ülkeler arasında yer alması gerektiğini bildirdi.

Kacır, bunun kolay olmadığını ancak Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı, güçlü altyapısı ve sektörel zenginliği sayesinde hedeflerine ulaşabilecek imkanlara sahip bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bu hedeflere ulaşmasında yurt dışında yaşayan Türklerin katkısının önemine vurgu yapan Kacır, "Sizin aklınıza, sizin fikrinize, sizin heyecanınıza, sizin Türkiye sevginize, memleket sevginize ihtiyacımız var. Birlikte olmaya ihtiyacımız var." dedi.