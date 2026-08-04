Sanipak, Arch Peninsula bünyesine katılmasına ilişkin sürecin, gerekli tüm düzenleyici kurum onaylarının alınmasıyla tamamlandığını duyurdu.

Grubun Yatırımlar Eş Başkanı ve Sanipak Yönetim Kurulu Başkanı Nishant Grover, sürece ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Sanipak; alanında öncü markaları, güçlü ekibi ve Türkiye ile Fas’taki modern üretim altyapısıyla sağlam temellere sahip bir şirket. Bu işlem, Sanipak’ın büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını temsil ederken, bölgedeki portföyümüzü genişletme hedefimiz açısından da stratejik önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde Sanipak’ın inovasyon gücünü desteklemeye ve markalarının bölgesel erişimini güçlendirmeye odaklanacağız. Böylece kullanıcılarımız için üstün bir deneyim sunarken, iş ortaklarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Sanipak CEO’su Bülent Kozlu ise “Bu yeni dönem; şirketimiz, çalışanlarımız, markalarımızın kullanıcıları ve iş ortaklarımız için önemli fırsatları beraberinde getiriyor. Sanipak, yaklaşık 60 yıllık yolculuğunda, kendi kategorilerini yaratan, kullanıcılarının güvenini kazanmış güçlü markalar yarattı. Son dört yılda da ciromuzu döviz bazında iki katına çıkarırken, Türkiye’deki pazar payımızı artırdık, ihracat ağımızı genişlettik ve Fas’taki faaliyetlerimizi büyüttük. Yeni sermayedarımızın küresel ölçeği ve yetkinlikleriyle güçlü performansımızı daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Türkiye ve Fas’taki üretim altyapımıza, markalarımıza ve ihracat kapasitemize yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratırken, Türkiye’de istihdama ve ekonomik büyümeye katkımızı artırmaya ve Sanipak’ın bölgesel liderlik hedefini güçlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.