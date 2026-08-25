Sermaye piyasalarında dijital kanallar üzerinden hizmet sunan Colendi Menkul Değerler, ticari unvanını Kuzey Menkul Değerler olarak değiştirdi

Colendi Menkul Değerler, 11 Ağustos 2026 itibarıyla faaliyetlerini yeni unvanı ve kurumsal kimliği altında sürdürdüğünü bildirdi.

Firmadan yapılan açıklamay göre Kuzey Menkul Değerler, teknoloji odaklı hizmet yaklaşımını daha güçlü ve bütüncül bir marka kimliği altında sürdürmeyi hedefliyor. Unvan değişikliği, şirketin sermaye yapısı, yönetim kadrosu, teknolojik altyapısı, faaliyet modeli ve sunduğu sermaye piyasası hizmetlerinde herhangi bir değişiklik yaratmıyor.

Kuzey Menkul Değerler Genel Müdürü Tuna Çetinkaya, unvan değişikliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Kuzey ismi yön gösteren, istikrarlı ve güven veren duruşumuzu temsil ediyor. Bu değişim, operasyonel yapımızdan ziyade büyüme hedeflerimizi taşıyacak kurumsal kimliğimizin yenilenmesini ifade ediyor. Teknoloji odaklı, erişilebilir ve şeffaf hizmet anlayışımızı Kuzey Menkul Değerler çatısı altında daha da ileri taşımaya kararlıyız.”