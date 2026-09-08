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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHGM 14 kadro için başvuruları açtı

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHGM 14 kadro için başvuruları açtı

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, pilot, uçuş teknisyeni ve hava trafik kontrolörü gibi farklı kadrolarda toplam 14 personel alımı yapacak. Başvurular bugün başlayacak ve 14 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        Havacılıkta 14 kişilik iş fırsatı

        Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre Genel Müdürlük, pilot, uçuş teknisyeni, uçuş tabibi, kabin emniyet uzmanı, hava trafik kontrolörü ve hava trafik emniyeti elektronik personeli olmak üzere toplam 14 personel alacak.

        Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adreslerinden yapabilecek.

        Bugün başlayan başvurular 14 Eylül'e kadar devam edecek. Şahsen veya posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecek.

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        #Sivil Havacılık
        #pilot
        #uçuş teknisyeni
        #havacılık
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