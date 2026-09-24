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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fon soruşturmasında 8 kişi tutuklandı

        Fon soruşturmasında 8 kişi tutuklandı

        Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 22:06 Güncelleme:
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        Fon soruşturmasında 8 kişi tutuklandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        21 ŞÜPHELİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 18 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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        8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Savcılık işlemleri tamamlanan 21 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

        Mahkeme, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan’ın tutuklanmasına karar verdi.

        Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüphelinin Sulh Ceza Hakimliği’ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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