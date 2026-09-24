Fon soruşturmasında 8 kişi tutuklandı
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
21 ŞÜPHELİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 18 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılık işlemleri tamamlanan 21 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Mahkeme, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan’ın tutuklanmasına karar verdi.
Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüphelinin Sulh Ceza Hakimliği’ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.