İş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
Fon soruşturması kapsamında Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu başkanı iş insanı Nihat Kırmızı'nın gözaltına alındı.
Giriş: 20 Eylül 2026 - 20:07 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş adamı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Kırmızı'nın soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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