SPK, kredili işlemlerde özkaynak oranı esnekliğini 13 Kasım'a uzattı

Taksim'de kaza sonrası servis şoförünü alıkoyup 80 bin lirasını gasbettiler

TAKSİM'de Mehmet Eren A. (27) yönetimindeki servis minibüsü, ters yönden gelen otomobille çarpıştı. İddiaya göre Mehmet Eren A., kazanın ardından otomobildeki 2 kişiden alkollü olduğunu ve işini kaybedeceğini söyleyerek polis çağırmamalarını istedi. Mehmet Emin A.'yı zorla araçlarına bindiren bu kiş... Daha Fazla Göster TAKSİM'de Mehmet Eren A. (27) yönetimindeki servis minibüsü, ters yönden gelen otomobille çarpıştı. İddiaya göre Mehmet Eren A., kazanın ardından otomobildeki 2 kişiden alkollü olduğunu ve işini kaybedeceğini söyleyerek polis çağırmamalarını istedi. Mehmet Emin A.'yı zorla araçlarına bindiren bu kişiler, onu bir eve götürüp dövdü. Şüpheliler, Mehmet Eren A.'yı internet bankacılığındaki hesabından 40 bin lira nakit avans çektirip ağabeyinden de 40 bin lira havale yaptırdıktan sonra serbest bıraktı. Polis ekiplerinin yakaladığı şüpheliler Burak P. (27) ile Hüseyin S. (22), 'Yağma' suçundan tutuklandı. (DHA) Daha Az Göster