SPK, kredili işlemlerde özkaynak oranı esnekliğini 13 Kasım'a uzattı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'daki gelişmeleri dikkate alarak kredili sermaye piyasası işlemlerinde uygulanan özkaynak oranı esnekliğinin 13 Kasım 2026 seans sonuna kadar devam etmesine karar verdi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranına ilişkin esnek uygulamanın süresini uzattı.
SPK'nın 27 Ekim 2026 tarihli kararına göre, kredili işlemlerin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbir, 13 Kasım 2026 seans sonuna kadar yürürlükte kalacak.
YATIRIMCILAR İÇİN ESNEKLİK DEVAM EDECEK
Kurul, söz konusu uygulamanın daha önce 3 Ekim 2026 tarihli bültenle duyurulduğunu hatırlattı.
Kararda, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işlemesini sağlamak ve yatırımcıların hak ve yararlarını korumak amacıyla mevcut uygulamanın devam ettirilmesine karar verildiği belirtildi.
Böylece kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranına yönelik esnek uygulama, 13 Kasım 2026 seans sonuna kadar sürdürülecek.