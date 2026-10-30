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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK, kredili işlemlerde özkaynak oranı esnekliğini 13 Kasım'a uzattı

        SPK, kredili işlemlerde özkaynak oranı esnekliğini 13 Kasım'a uzattı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'daki gelişmeleri dikkate alarak kredili sermaye piyasası işlemlerinde uygulanan özkaynak oranı esnekliğinin 13 Kasım 2026 seans sonuna kadar devam etmesine karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 20:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        SPK'dan kredili işlemlere süre uzatımı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranına ilişkin esnek uygulamanın süresini uzattı.

        SPK'nın 27 Ekim 2026 tarihli kararına göre, kredili işlemlerin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbir, 13 Kasım 2026 seans sonuna kadar yürürlükte kalacak.

        YATIRIMCILAR İÇİN ESNEKLİK DEVAM EDECEK

        Kurul, söz konusu uygulamanın daha önce 3 Ekim 2026 tarihli bültenle duyurulduğunu hatırlattı.

        Kararda, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işlemesini sağlamak ve yatırımcıların hak ve yararlarını korumak amacıyla mevcut uygulamanın devam ettirilmesine karar verildiği belirtildi.

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        Böylece kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranına yönelik esnek uygulama, 13 Kasım 2026 seans sonuna kadar sürdürülecek.

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