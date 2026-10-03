Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.270,18 %0,17
        DOLAR 49,1350 %0,08
        EURO 55,3373 %0,03
        GRAM ALTIN 6.542,72 %-0,76
        BITCOIN 84.841,00 %0,48
        FAİZ 39,83 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 95,40 %-0,92
        GBP/TRY 65,1126 %0,28
        EUR/USD 1,1255 %0,10
        BRENT PETROL 101,92 %0,36
        ÇEYREK ALTIN 10.697,34 %-0,76
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK, özkaynak oranındaki esnek uygulamayı 30 Ekim’e kadar uzattı

        SPK, özkaynak oranındaki esnek uygulamayı 30 Ekim’e kadar uzattı

        Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirin süresini uzattı. Uygulama 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 18:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        SPK'dan kredili işlemlerde süre uzatımı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini uzattı.

        SPK’nın 3 Ekim 2026 tarihli ve 2026/68 sayılı bülteninde yer alan karara göre, uygulama 30 Ekim 2026 tarihi seans sonuna kadar devam edecek.

        KREDİLİ İŞLEMLERDE ESNEK UYGULAMA SÜRECEK

        SPK Kurul Karar Organı’nın 3 Ekim 2026 tarihli ve 65/1779 sayılı kararı doğrultusunda alınan kararın, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleşen gelişmeler dikkate alınarak verildiği belirtildi.

        Sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işlemesini sağlamak ve yatırımcıların hak ve yararlarını korumak amacıyla uygulanan tedbirin süresi uzatıldı.

        REKLAM

        Buna göre, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin mevcut tedbir ve uygulama 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar sürdürülecek.

        SPK, söz konusu tedbiri ilk olarak 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #spk
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Canım oğlum evlendi"
        "Canım oğlum evlendi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!