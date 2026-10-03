SPK, özkaynak oranındaki esnek uygulamayı 30 Ekim’e kadar uzattı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini uzattı.

SPK’nın 3 Ekim 2026 tarihli ve 2026/68 sayılı bülteninde yer alan karara göre, uygulama 30 Ekim 2026 tarihi seans sonuna kadar devam edecek.

KREDİLİ İŞLEMLERDE ESNEK UYGULAMA SÜRECEK

SPK Kurul Karar Organı’nın 3 Ekim 2026 tarihli ve 65/1779 sayılı kararı doğrultusunda alınan kararın, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleşen gelişmeler dikkate alınarak verildiği belirtildi.

Sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işlemesini sağlamak ve yatırımcıların hak ve yararlarını korumak amacıyla uygulanan tedbirin süresi uzatıldı.

REKLAM

Buna göre, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin mevcut tedbir ve uygulama 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar sürdürülecek.

SPK, söz konusu tedbiri ilk olarak 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla duyurmuştu.