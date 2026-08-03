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        Haberler Ekonomi Otomobil Stellantis araç paylaşım işinden çıkıyor

        Stellantis araç paylaşım işinden çıkıyor

        Stellantis, Avrupa ve ABD'de serbest dolaşımlı araç paylaşım hizmetleri sunan Free2move şirketini satmak için el sıkıştı. Bu kapsamda Stellantis, Free2move'un araç paylaşım faaliyetindeki tüm hisselerinin Mutares'e satışı konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Stellantis, 2026 yılının sonuna kadar tamamlanması beklenen süreç boyunca müşterileri, iş ortakları ve çalışanlar açısından kesintisiz bir geçiş sağlamaya öncelik vereceğini kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        Stellantis araç paylaşım işinden çıkıyor

        Mobilitenin her alanına yatırım yapan dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis ve halka açık bir özel sermaye yatırım holdingi Mutares, Stellantis'in Free2move araç paylaşım faaliyetindeki tüm hisselerinin Mutares'e satışı konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

        İşlemin, olağan kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak 2026 yılının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

        Free2move, kendisine ait mobil uygulama üzerinden 7 gün 24 saat rezervasyon yapılabilen, kısa ve uzun dönem serbest dolaşımlı (free-floating) araç paylaşım hizmeti sunuyor.

        14 KENTTE FAALİYETTE

        Şirket, Avrupa ve ABD’de 14 şehirde faaliyet gösteren filolarıyla, coğrafi açıdan en yaygın araç paylaşım platformlarından birini işletiyor.

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        Stellantis'in FaSTLAne 2030 stratejisiyle uyumlu olan bu işlemle şirket, sermaye tahsisinde disiplinli bir yaklaşım benimseyerek yatırımlarını ve kaynaklarını en yüksek getiriyi sağlayabilecek bölgelere, markalara ve teknolojilere yönlendiriyor.

        Free2move'un araç paylaşım faaliyetinin satın alınmasına yönelik anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte Mutares, mobilite sektöründe yeni bir platform oluşturuyor.

        Mutares'in planları arasında uluslararası araç filosunun yeniden yapılandırılması, bataryalı elektrikli araçlara geçiş sürecinin sürdürülmesi ve müşteri deneyimi ile şehirlerin kentsel mobilite ihtiyaçlarına yeniden odaklanılması yer alıyor.

        BAĞIMSIZ BİR YAPI OLARAK DEVAM EDECEK

        Mutares bünyesinde bağımsız bir yapı olarak faaliyet gösterecek Free2move araç paylaşım iş kolunun, daha yüksek çeviklik, özel yatırım desteği ve artan operasyonel esneklikten faydalanarak rekabetçi mobilite pazarındaki büyümesini hızlandırması bekleniyor.

        Konu hakkında değerlendirme yapan Stellantis İş Geliştirme ve İş Ortaklıkları Başkanı Virgilio Cerutti, "Temel otomotiv faaliyetlerimize daha güçlü odaklanarak uzun vadeli performans sağlama kapasitemizi artırıyoruz. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız için sorunsuz bir geçiş sürecini desteklemek amacıyla tüm paydaşlarla yakın iş birliği içinde çalışmaya kararlıyız" dedi.

        Mutares Yatırım Direktörü (CIO) Johannes Laumann ise, "Free2move'un araç paylaşım faaliyeti, uluslararası ölçekte tanınan güçlü bir markayı, Stellantis'ten ayrılmasının ardından önemli operasyonel iyileştirme potansiyeliyle bir araya getiriyor. Yönetim ekibiyle birlikte, Free2move'un operasyonel modelini güçlendirmeyi ve şirketi mobilite sektöründe bağımsız, lider bir platform haline getirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

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