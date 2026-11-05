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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sürdürülebilirlik denetiminde muafiyet süresi uzatıldı

        Sürdürülebilirlik denetiminde muafiyet süresi uzatıldı

        Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), sürdürülebilirlik denetim ekiplerine yönelik muafiyet süresini bir yıl uzattı. Yeni kararla denetim ekiplerinde görevlendirilecek denetçilere ilişkin yetki şartları da yeniden düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 09:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        KGK'den sürdürülebilirlik denetimi kararı

        KGK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre Kurul tarafından Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği'nde 1 Ocak 2026 olarak belirlenen sürdürülebilirlik denetim ekiplerine yönelik muafiyet süresi bir yıl uzatıldı.

        1 Ocak 2028'den önce bitecek hesap dönemlerine ilişkin sürdürülebilirlik denetimlerinde ise asıl denetim ekiplerinde görevlendirilecek sorumlu denetçi ile en az iki denetçinin sürdürülebilirlik alanında denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haiz olması kararlaştırıldı.

        Ayrıca bunların dışında asıl ve yedek denetim ekiplerinde sürdürülebilirlik alanında yetkili olmayan denetçilere de yer verilebilmesi oy birliğiyle uygun bulundu.

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