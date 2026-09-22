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        Haberler Ekonomi Otomobil Suudi Arabistan ilk yerli otomobilini tanıttı

        Suudi Arabistan ilk yerli otomobilini tanıttı

        Suudi Arabistan'ın ilk yerli otomobil markası CEER ortaya çıktı. Markanın ilk modeli olan EXOBOT'u Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman tanıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 15:08 Güncelleme:
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        Suudi Arabistan yerli otomobilini tanıttı

        Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman, ülkenin ilk yerli otomobil markası CEER'in ilk modeli EXOBOT'u tanıttı.

        Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kamu Yatırım Fonu (PIF) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Veliaht Prens Bin Selman, EXOBOT'un tanıtımının Suudi Arabistan'ın sürdürülebilir ve gelişmiş bir sanayi ekosistemi oluşturma yolculuğunda yeni bir adım olduğunu belirterek, otomotiv sektörünün ekonomik büyümenin temel kaynaklarından biri haline getirilmesini hedeflediklerini söyledi.

        EXOBOT'un sedan ve dört çeker olmak üzere iki farklı versiyonunun bulunduğunu, CEER'in 5 yıl içinde toplam 7 model piyasaya sürmesinin planlandığını aktaran Bin Selman, şirketin sonraki modellerinin farklı boyutlarda ve farklı çekiş sistemleriyle üretileceğini kaydetti.

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        Araçların tamamının Kral Abdullah Ekonomik Şehri'ndeki Kral Selman Otomotiv Sanayi Kompleksi bünyesinde bulunan CEER tesislerinde üretileceği aktarıldı. EXOBOT'un tasarım ve mühendislik çalışmalarının Suudi Arabistan'da gerçekleştirildiği belirtildi.

        Şirketin 2034'e kadar Suudi Arabistan'ın gayri safi yurt içi hasılasına (GSYH) 30 milyar riyalden (8 milyar dolar) fazla katkı sağlaması, dış ticaret dengesini 80 milyar riyalden (21 milyar dolar) fazla iyileştirmesi, doğrudan ve dolaylı nitelikli istihdam oluşturması bekleniyor.

        Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, ülkenin ilk yerli otomobil markası CEER'i 2022'de kurdu. Şirketin, ülkenin otomotiv sanayisini geliştirmek, yatırımları çekmek ve özel sektör için yeni fırsatlar oluşturmak amacıyla faaliyet gösterdiği kaydedildi.

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        #haberler
        #otomobil
        #CEER
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