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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarımsal girdi maliyetleri arttı, gübre fiyatları öne çıktı

        Tarımsal girdi maliyetleri arttı, gübre fiyatları öne çıktı

        TÜİK verilerine göre tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta aylık yüzde 0,44, yıllık yüzde 36,65 yükseldi. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 63,56 ile gübre ve toprak geliştiriciler grubunda gerçekleşti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 12:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tarımsal girdi maliyetleri arttı

        TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının mayıs ayında yıllık yüzde 36,65, aylık yüzde 0,44 arttığını açıkladı.

        TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde yüzde 0,44, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,65 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,20 arttı.

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        Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,35 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,04 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 39,29 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 21,52 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 63,56 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,39 azalış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.

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